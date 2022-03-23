Европейские потребители готовятся к худшему

Потребительское доверие в еврозоне упало до самого низкого уровня с первых месяцев пандемии на фоне роста цен на энергоносители и опасений, что инфляция будет бить новые рекорды, сообщает Bloomberg.

Ежемесячный индикатор Европейской комиссии показал значение минус 18,7 в марте, по сравнению с минус 8,8 в феврале и хуже всех прогнозов, кроме одного, которые получило агентство от 25 экономистов.

Потребители опасаются, что инфляция еще больше ускорится, а экономический рост остановится. В «тяжелом» сценарии Европейский центральный банк прогнозирует ускорение роста цен до 7,1% в этом году при росте ВВП всего на 2,3%.

Ранее аналитики JPMorgan заявили, что Италия и Испания пострадают больше всех среди крупнейших экономик еврозоны от энергетического шока.

Инвестиционный банк резко понизил свой прогноз экономического роста Италии на 2022 год до 2,5% с 4,8%, а также понизил прогноз Испании до 4,2% с 6%.