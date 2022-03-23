Президент начал с газа

В начале совещания с членами правительства 23 марта президент Владимир Путин обратился к теме фактического дефолта США и ЕС по своим обязательствам перед Россией. Как известно, было заморожено более $300 млрд из золото-валютных резервов Банка России и Фонда национального благосостояния.

И вот Россия объявляет своего рода обратное эмбарго на газ, поставляемый в «недружественные» страны.

Статья по теме: Путин решительно укрепил рубль

Президент подчеркнул, что «за последние несколько недель рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот «коллективный Запад» фактически подвёл черту под надёжностью своих валют». И США, и ЕС объявили «в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией».

Иными словами, обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Энергоресурсы будут поставлены согласно контрактам, а денежные средства зависнут в западных банках.

«Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют», — заявил Владимир Путин.

«При этом хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах, — подчеркнул он. — В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика», — заметил Путин.

Получается, что все контрактные обязательства Россия выполнять готова. А если ЕС не подходит валюта платежа, то это трудности Брюсселя, а не Москвы.

Правительству президент поручил дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

Зарубежные потребители смогут приобретать российские рубли на внутреннем рынке. В недельный срок ЦБ и правительство должны представить порядок совершения таких операций.

Кстати, у «Газпрома» еще остаются валютные поставки в дружественные страны: в Турцию (в этом году экспорт в страну должен превысить 26 млрд кубометров), Сербию (более 3 млрд), Китай — до 15 млрд кубов.

Продажа газа странам ЕС за рубли должна привести к укреплению национальной валюты. Сразу после объявления решения президента курс доллара расчетами «завтра» на 16.20 мск падал на 3,23 рубля до 100,32 рубля, курс евро — на 3,83 рубля до 110,67 рублей, следует из данных Московской биржи. Более того, доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро — до 109,7 рубля.

Доллар в гостях у евро

Момент для объявления революционного для мирового рынка энергоносителей решения был выбран подходящий. 24-25 марта в Брюсселе проходит саммит Евросоюза. Там ожидают президента США Джо Байдена, накануне обсуждавшего с рядом конгрессменов и сенаторов вероятность введения санкций и против золотой части российских ЗВР, оцениваемой в $132 млрд. Заморозить сами золотые слитки, конечно, невозможно. Они находятся в российских хранилищах. Но можно запретить американским резидентам участвовать в покупке или транспортировке русского золота.

Накануне саммита ЕС лидеры ряда его участников предупредили Вашингтон о том, что при объявлении новых санкций необходимо учитывать интересы союзников, так как антироссийские меры имеют и обратную сторону. Это акцентировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, Германия пока не может обойтись без российского газа, как бы она не старалась.

Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) расшифровал послание Шольца более подробно. Президент союза Зигфрид Руссвурм предостерег лидеров стран Евросоюза, отметив, что ЕС не готов к «краткосрочному, всеобъемлющему энергетическому эмбарго».

Отметив, что промышленники ФРГ поддерживают уже принятые санкции и понимают вероятность новых, Руссвурм предостерег от «поспешной реакции с непрогнозируемыми последствиями». Остановка энергопоставока угрожает коллапсом производства с непредсказуемыми последствиями для логистики, трудоустройства и политической дееспособности Германии. В случае бойкота российского газа ЕС встанет перед пробой на прочность. Европейская газовая сеть, предупреждает Руссвурм, не нацелена на то, чтобы газовые потоки шли с запада на восток. С поставками СПГ также не все ясно.

Вице-канцлер Роберт Хабек тоже внес свою лепту в ряды защитников русского газа. Он рассказал, что еще в 2018 году был проведен стресс-тест на готовность полного отключения от российских газа и нефти. Выяснилось, что помимо прочего немецкий рынок ожидают перебои с поставками хлеба и молока. Температуру в домах придется, как и рекомендует нынче Международное энергетическое агентство, существенно понизить, что вызовет взрывной рост простудных заболеваний.

В качестве лишнего подтверждения чуткости рынка к новостям из России, к концу 23 марта европейские спотовые цены на газ поднялись на 20%, достигнув 1350 долларов за одну тыс. кубометров.

Аналитики из западных консалтинговых и ценовых агентств (свои имена они просили не называть) в комментариях «Эксперту» считают, что ЕС придется в газовом вопросе перейти на рубли.

Правда, остается вопрос, как «Газпрому» удастся переписать контракты в разделах валюты платежа. Однако замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил в комментарии «Эксперту», что европейские потребители российского газа в принципе должны подчиниться требованиям российского регулятора — правительства РФ. В случае с Еврокомиссией они это делают оперативно. Хотя Гивач не исключил политические разногласия, которые могут осложнить переговоры и в тупик. Как именно будет развиваться ситуация, станет ясно в ближайшее время.

Интересно, также, по какому курсу будут покупаться рубли нерезидентами на Московской бирже. Но, судя по всему — по официальному курсу ЦБ на момент покупки.

По мнению западных экспертов, ЕС после российского демарша ускорит процесс отказа от российских энергоносителей. Если, конечно, силы природы не вмешаются, как это сделал ураган Бора 21 марта в Новороссийске. Два нефтяных терминала из трех повреждены. На их ремонт оператор порта американская компания «Шеврон» потратит не менее двух месяцев. А за это время мировой рынок лишится 1,1 млн баррелей в сутки. Причем не российской (политически токсичной), а казахстанской.

Так что МЭА все труднее искать альтернативу российским энергоресурсам. А импортерам — российским рублям, за которыми, судя по словам президента РФ (о том, что реализация комплекса мер по отказу «от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют» с газа только начинается) последует нефть. И только ли нефть?