Крупнейшие производители потребительских товаров продолжают работать в России

PepsiCo Inc., Procter & Gamble Co., Reckitt Benckiser Group PLC и Unilever PLC, западные гиганты, производящие бытовые потребительские товары, пообещали ограничить свою деятельность в России продажей только товаров первой необходимости. Однако понятие «товары первой необходимости» они трактуют широко, пишет Wall Street Journal, и продолжают продавать российским покупателям чипсы, бритвенные лезвия, косметику и многое другое, без чего, по их мнению, невозможно жить в XXI веке.

Президент Украины Зеленский на прошлой неделе публично осудил Unilever и Nestlé SA за то, что они не ушли с российского рынка. Украинский премьер Шмыгаль утверждает, что беседовал с генеральным директором Nestlé Марком Шнайдером и не нашел у него понимания в просьбах уйти из России.

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Ряд крупнейших производителей потребительских товаров сопротивляются давлению властей своих стран, объясняя решение остаться на российском рынке обстоятельствами, не связанными с собственными прямыми коммерческими интересами и опасениями лишиться бизнеса в России. Одни заявляют, что не останавливают работу на принадлежащих им в России предприятиях, чтобы поддерживать своих сотрудников и работников поставщиков. Другие сообщают, что у них связаны руки, потому что речь идет о совместных предприятиях или франшизных соглашениях.

Западные производители лекарств, вакцин и медицинского оборудования продолжают работать в России, ссылаясь на этику. Промышленный конгломерат Koch Industries Inc., одна из крупнейших в мире частных компаний, тоже не ушла из России.

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«Мы не оставим наших сотрудников и не передадим наши предприятия российскому правительству, чтобы оно управляло ими и получало прибыль»,- говорится в заявлении операционного директора Koch Дейва Робертсона, размещенном на сайте компании.

PepsiCo заявила, что прекратит продавать в России Pepsi и 7UP, но продолжит изготавливать молоко, сыр, йогурт, детские смеси и… чипсы. На Западе компанию раскритиковали за то, что она закупила в Шотландии 2,2 тыс. тонн семенного картофеля для отправки его в Россию. Шотландский картофель уже находится в пути.

«Мы должны придерживаться гуманитарного аспекта в нашем бизнесе,- заявил главный исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта.- Это значит, что на нас лежит ответственность и что мы должны продавать наши товары в России, включая товары первой необходимости, к которым, например, относится молоко».

Он подчеркнул, что компания продолжит поддерживать 20 тыс. россиян, работающих на предприятиях PepsiCo, и 40 тыс. фермеров и сельскохозяйственных рабочих, которые поставляют молоко и картофель.

Unilever намерен продолжить поставлять российским потребителям продукты и гигиеничные товары, произведенные в России. Речь идет о мороженом (Inmarko); косметике (Black Pearl, Pure Line), чистящих средствах и так далее.

P&G, имеющий в России фабрики в Санкт-Петербурге и под Москвой, обещал торговать только товарами, имеющими непосредственное отношение к здоровью, гигиене и личному уходу, которые необходимы многим российским семьям в повседневной жизни. Кстати, цена отдельных товаров выросла почти на 50% из-за возросшей стоимости ингредиентов и логистики.

Продолжил изготавливать и продавать лезвия и Gillette, которому перед обострением конфликта на Украине принадлежало почти 70% российского рынка товаров для бритья. Единственное изменение в работе – сокращение ассортимента и акцент на товары в дешевом сегменте, относящемся к товарам первой необходимости.

Reckitt Benckiser, на российских предприятиях которого работает 1300 человек, продолжает продавать крем Veet и товары бренда Air Wick. В компании объяснили, что помогают обычным россиянам удовлетворять их повседневные потребности.

Крупнейший в мире производитель упакованных продуктов Nestle имеет в России 6 фабрик и заводов. Все они, по словам представителя компании, продолжают работать. Кстати, 90% того, что Nestlé продает в России, производится в России. Свою позицию компания объясняет ответственностью перед 7 тыс. работников, работающих на российских предприятиях, и необходимостью обеспечивать россиян продуктами первой необходимости.

Обвал рубля, конечно, снижает прибыль производителей потребительских товаров, но с другой стороны, Россия за последние годы стала главным рынком для множества западных компаний. Достаточно сказать, что Nestlé в феврале заявил, что мощный рост продаж в России, составляющих ок. 2% от его суммарных продаж, помог ему установить рекорд по объемам продаж за десятилетие в регионе Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.