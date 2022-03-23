Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин заверил, что власти будут гибко регулировать программу льготной ипотеки на новостройки, которая была запущена еще в 2020 году как антикризисная мера на фоне пандемии коронавируса. Глава государства согласился с предложениями кабмина повысить ставку по такой ипотеке с 7% до 12% на фоне роста ключевой ставки ЦБ и увеличить предельный размер кредита, передает ТАСС.

«Сегодня ставка по такой льготной ипотеке 7%, а предельный размер кредита для всех регионов один и составляет 3 млн рублей. С учетом тенденции ипотечного рынка правительство предложило внести изменения в программу и увеличить предельный размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Давайте сделаем это, согласен», — заявил Путин.

Президент поддержал и предложение повысить ставку до 12%, отметив, что даже в этом случае она будет почти в два раза ниже рыночной. Также Путин подчеркнул, что ставки по ипотечным спецпрограммам сохранятся: 6% — по семейной, 3% — по сельской и 2% — по дальневосточной.

Ранее «Эксперт» писал, что крупнейшие российские банки резко увеличили ставки по ипотечным кредитам. Это стало следствием действий ЦБ РФ, который с 28 февраля резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Соответственно, жилищные кредиты резко подорожали.

Тем, кто решил брать ипотечный кредит по новым ставкам, которые иногда превышают 20%, как минимум следует очень хорошо подумать, считает руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Средняя сумма по ипотечному кредиту за последние годы была более 3 млн рублей, а средний срок кредитования — около 15 лет. При такой высокой ставке заемщик приблизительно через 10 лет выплат по кредиту переплачивает практически вдвое, через 15 лет — втрое, через 20 лет — почти в 4 раза.