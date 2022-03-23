Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ только в рублях

Россия переведет оплату за поставки газа в недружественные страны в рубли. Соответствующее решение в ходе совещания с правительством озвучил президент России Владимир Путин.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — цитирует президента ТАСС. По словам Путина, РФ намерена отказаться от расчетов в скомпрометировавших себя валютах.

Глава государства поручил Центробанку и кабмину в течение недели определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

«Прошу правительство дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах; изменится только валюта платежа.

Главы стран членов ЕС продолжают искать способы отказа от российских энергоносителей. При этом, как подчеркнуло в своей недавней публикации агентство Reuters, государства разделяются во мнении, стоит ли накладывать санкции на импорт нефти и газа из-за военной операции Москвы на Украине или нет. Некоторые лидеры стран считают Евросоюза, что отказаться от поставок из РФ без ущерба себе можно достичь лишь к 2030 году. Однако другие призывают к подобным ограничениям уже сегодня, отметило агентство, не называя конкретных имен. По мнению экспертов, в частности, заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, быстрый отказ от российского газа еще больше ударит по европейскому потребителю. Хотя бы потому, что на данный момент Россия предлагает самые выгодные цены на энергоносители. Отказ к 2030 голу возможен, но к тому времени для России европейский рынок может стать совсем неинтересен, поскольку на полную мощность заработают альтернативные направления поставок.