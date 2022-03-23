Путин решительно укрепил рубль

Торги рублем начались в среду обыденно для последних дней. В первые минуты рубль немного ослаб к доллару и затем залег в боковик.

Ситуацию резко изменил президент РФ Владимир Путин, который поручил перевести расчеты за экспорт газа в страны со статусом «недружественных» в рубли. Это вызвало обвал курса доллара на Московской бирже. На пике сделки прошли по котировкам чуть ниже 95 руб. за доллар.

На этой информации валюту начали потихоньку сбрасывать те инвесторы, кто покупал ее для хеджирования рисков.

Для рубля этот шаг позитивен. Фактически, впервые в современной истории России, рубль начинает приобретать статус мировой расчетной валюты, пускай это пока касается лишь оплаты экспортируемого газа.

Технически европейским контрагентам «Газпрома» рассчитаться рублями будет не сложно – российскую валюту можно купить как в Москве, так и в Лондоне. Транзакционные издержки при нынешних ценах на энергоносители особой роли играть не будут. Правда, западным потребителям российского газа, чтобы не пришлось отказываться закупок, придется формировать рублевые резервы.

На данной новости цены на спотовый газ в Европе прыгнули на 20%, уйдя в район 1350 долларов за 1 тыс куб. м. Есть опасения относительно перебоев с поставками как вследствие того, что некоторые потребители могут отказаться платить рублями, так и из-за неотлаженности новой системы расчетов.

На 5% подорожала нефть, преодолев важную отметку $120 за баррель. Трейдеры считают, что следующим шагом главы российского государства может стать продажа нефти за рубли, что по тем же причинам может сократить объем предложения этого сырья на мировом рынке. При этом лишней нефти на нем сейчас нет. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, дефицит предложения нефти составляет 1 млн баррелей в сутки.

Его к тому же усугубила авария на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, в результате чего мир недополучает еще 1,1 млн баррелей в день. По оценкам менеджмента КТК, в апреле экспорт по этому направлению может упасть в 5 раз.

Техническая картина также говорит в пользу роста нефти. Буквально на днях котировки «черного золота» сверху вниз штурмовали «круглую» отметку $100 за баррель, но закрепиться ниже нее не смогли. Теперь, по неписанным правилам биржевой торговли, котировки должны “сходить” вверх и, не исключено, переписать локальные максимумы, установленные 8 марта на уровне около $133 за баррель.

Таким образом, у рубля есть все шансы продолжить рост.

Торги на рынке гособлигаций сегодня прошли спокойно, по итогам дня индекс Мосбиржи гособлигаций снизился на 0,6%.

Возможно, укрепление курса рубля и стабилизация рынка ОФЗ стали поводом для открытия завтра, 24 марта торгов на рынке акций. Пока сделки можно будет совершать с 33 бумагами в период с 9.50 до 14.00 мск. Запрет на короткие продажи (шорты) остается в силе.

Непрофессиональным инвесторам завтра лучше воздержаться от совершения сделок как минимум в течение первых двух часов. Ликвидность рынка обещает быть небольшой, а колебания котировок могут быть аномально высокими.