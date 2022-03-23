Red Wings с 30 марта начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания Red Wings сообщила, что с 30 марта начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью (Турция).

«Пока продажи открыты до конца мая 2022 года, что позволяет планировать отдых на главном Черноморском курорте Турции в высокий сезон. Рейсы в Анталью будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам», — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. Уточняется, что полеты будут выполняться на российских SSJ100 вместимостью 100 кресел.

С 18 марта авиакомпания также запустила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул.

В Red Wings отмечают, что ее SSJ100 принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями, что позволяет перевозчику выполнять свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.

Накануне стало известно, что входящая в госкорпорацию «Ростех» авиакомпания Red Wings собирается вернуть восемь своих лайнеров Airbus иностранным владельцам. Как написал «Коммерсантъ», это позволит перевозчику избежать риска арестов самолетов SSJ100. Позже в Red Wings пояснили, что еще в октябре 2021 года акционеры компании приняли стратегию, согласно которой перевозчик поэтапно откажется от среднемагистральных судов зарубежного производства и перейдет на российские SSJ100 и МС-21. «Red Wings с осени 2021 года по январь 2022 года сократила свой парк Airbus 320/321 практически вдвое — с 15 до восьми лайнеров. Вывод из эксплуатации и возврат лизингодателям остальных Airbus планировался в 2022–2023 годах», — рассказал представитель компании. В перевозчике подчеркнули, что решение о выводе самолетов будет принимать правительство РФ. «Органы управления Red Wings решений о дальнейшей судьбе этих лайнеров не принимали», — говорится в сообщении.