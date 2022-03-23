Самозанятые получили возможность вести документооборот в Telegram

Официальная электронная площадка для взаимодействия компаний и фрилансеров «Мои самозанятые» запустила в Telegram сервис, позволяющий самозанятым подписывать юридически значимые договоры, акты и другие документы от компаний-заказчиков непосредственно в мессенджере, без установки дополнительных приложений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора платформы — компанию Apibank.

«Теперь исполнители через Telegram-бот могут безопасно подписывать юридически значимые документы», — сообщили в компании.

Оператор платформы отметил, что доля самозанятых и фрилансеров среди аудитории Telegram составляет порядка 15%, и мессенджер все чаще используется для бизнес-целей. Разработчики сервиса руководствовались мыслью, что чем проще электронный документооборот, тем выше вероятность, что самозанятый все правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы.

Ранее «Эксперт» писал, что в России зарегистрировано уже 4 млн самозанятых, ежедневно их количество увеличивается примерно на 7 тыс. человек. С момента появления налога на профессиональный доход самозанятые заработали 882 млрд рублей, сообщили в ФНС.

Специальный налоговый режим для самозанятых введен с 2019 года, он позволяет пользователям установить на смартфон приложение «Мой налог» и легально работать без посещения налоговой службы и подачи отчетности.В ФНС напомнили, что налоговые отчисления у самозанятых сейчас самые низкие: при работе с физлицами они составляют 4%, с юрлицами — 6%.

