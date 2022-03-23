Сергей Волчков выступит с сольным концертом в Государственном Кремлёвском Дворце

Сергей Волчков – лауреат международных конкурсов, молодой и харизматичный артист с роскошным баритоном, которого зрители встречают стоя и шквалом аплодисментов!

В трёхчасовой концертной программе зрители услышат в его живом исполнении около 30 песен, в том числе всеми любимую "Синюю вечность", "Как молоды мы были", "Вдоль по Питерской" и другие популярные песни. Кроме российской классики в исполнении Сергея Волчкова также прозвучат англоязычные хиты. Сюрпризом вечера станет премьера новой песни, которую Сергей Волчков исполнит в дуэте с одной из самых привлекательных участниц шоу «Голос». А для любителей джаза прозвучит сольный номер Сергея Жилина.

На сцене Кремля на протяжении всего концерта - Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, художественный руководитель и главный дирижёр, лауреат международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко.