«Северсталь» не смогла провести пробную выплату купона по евробондам

«Северсталь» не смогла провести тестовый платеж по еврооблигациям-2024, поскольку он был заморожен платежным агентом.

Как пишет «Интерфакс», компания надеется на разрешение ситуации в интересах держателей еврооблигаций. Там рассказали, что находятся в постоянном контакте с платежным агентом и доверительным управляющим, которым является Citibank.

«Сегодня мы объявили о том, что нам не удается в срок провести купонный платеж держателям наших еврооблигаций», — цитирует агентство гендиректора «Северстали» Александра Шевелева.

По его словам, консультации с партнерами продолжаются, в настоящий момент компания делает все возможное для того, чтобы держатели облигаций получили средства. Шевелев отметил, что «Северсталь» рассчитывает на кооперацию со стороны платежного агента. «Надеюсь, что эта несправедливость будет разрешена в ближайшее время, и права держателей облигаций будут реализованы», — подчеркнул он. Гендиректор компании добавил, что «Северсталь» сохраняет устойчивое финансовое положение и подтверждает готовность и желание исполнять долговые обязательства в полном объеме.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с конца февраля находится под санкциями Евросоюза, компания полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС. На прошлой неделе «Северсталь» сообщила, что проведет тестовый платеж по евробондам в размере 1% купона. Если банк-агент в лице Citibank одобрит его проведение, владельцы еврооблигаций получат оставшуюся часть, если нет — компания будет использовать «альтернативные варианты» для выплат.

Ранее «Эксперт» писал, что выплата купона по евробондам Evraz заблокирована банком-корреспондентом. Как пояснили в компании, Evraz перечислил регулярный купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2023 году. Выплаты по купону приходились на 21 марта, однако, по информации от платежного агента, которым выступает Bank of New York Mellon, London Branch, купонный платеж остается заблокированным по соображениям комплаенса со стороны Societe Generale New York. В Evraz считают, что ситуация связана с попаданием под санкции Лондона ее крупного акционера, бизнесмена Романа Абрамовича. В компании напомнили, что Абрамович не имеет эффективного контроля в Evraz; сама же она не находится под ограничениями.