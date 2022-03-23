ЦБ назвал максимальную ставку по рублевым вкладам

По итогам второй декады марта средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 19,81%. После резкого повышения в первой декаде марта она снизилась на 0,7%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты мониторинга в марте 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада марта — 20,51%; II декада марта — 19,81%», — говорится в сообщении ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее «Эксперт» писал, что после того, как Банк России 18 марта решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, некоторые российские кредитные организации резко понизили ставки по рублевым и валютным вкладам. Так, Сбербанк принял решение понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев: по управляемому вкладу — на 1-2%, до 7-14%, по закрытому вкладу — на 2-3%, до 10-18%, по комплексным вкладам со страхованием — на 2%, до 11,8-15%. Почта банк снизил ставку по рублевому закрытому вкладу сроком на три месяца на 2%, до 20%.

