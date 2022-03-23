ЦБ объявил о начале торгов акциями на Мосбирже

Банк России принял решение проводить 24 марта торги на Московской Бирже акциями 33 компаний, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX), в том числе «Аэрофлота», «Газпрома», «Норникеля», ЛУКОЙЛа и Сбербанка. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж, сообщается на сайте ЦБ.

«Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года», — говорится в сообщении ЦБ.

В список бумаг, торги которыми возобновятся 24 марта, вошли: обыкновенные акции АФК «Система», «Аэрофлота», АЛРОСА, Московского кредитного банка, «Северстали», «Детского мира», «Эн+ Груп», Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), «Газпрома», «Норникеля», «РусГидро», «ИнтерРАО», ЛУКОЙЛа, Магнитогорского металлургического комбината (ММК), «Магнита», Мосбиржи, МТС, НЛМК, НОВАТЭК, «ФосАгро», ПИК, «Полюса», «Роснефти», «Ростелекома», РУСАЛа, ВТБ, привилегированные акции «Транснефти», а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России принял решение 21 марта возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа РФ. ЦБ будет скупать рублевый госдолг в объемах, необходимых «для предотвращения рисков для финансовой стабильности». После стабилизации ситуации этот портфель облигаций планируется полностью продать.