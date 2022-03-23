Учись бизнесу бесплатно: возможности для московских предпринимателей от МБМ

Московские предприниматели могут прокачать бизнес-компетенции, воспользовавшись бесплатной образовательной поддержкой от города.

Надежным ресурсом для тех, кто развивает свой бизнес, станет МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы). Зарегистрировавшись на портале mbm.mos.ru, каждый предприниматель может получить необходимые знания и умения в подходящем ему формате – онлайн или офлайн.

Станислав Иванов, руководитель «Малого бизнеса Москвы», подчеркивает важность обучения как инструмента поддержки бизнеса: «Все наши образовательные проекты и услуги направлены на то, чтобы предприниматели смогли максимально быстро адаптироваться к современным тенденциям, продолжить развитие, а также своевременно получить помощь от города».

Как можно бесплатно учиться бизнесу и прокачивать навыки предпринимателя с МБМ?

Деловые мероприятия: теория, практика и нетворкинг

Еженедельно в онлайн- и офлайн-форматах проходят десятки мероприятий: семинары, вебинары, встречи, конференции. На них освещается большой спектр тем, полезных для предпринимателя: от работы с клиентами и повышения личной эффективности до юриспруденции и финансов. В 2021 году МБМ провел свыше 1,2 тысячи мероприятий, в которых приняли участие более 47 тысяч человек.

Регулярно появляются новые форматы обучения. Например, многоуровневое, которое включает крупное входное мероприятие и онлайн-курс, состоящий из нескольких вебинаров. Благодаря такому сочетанию участники получают более полное представление о теме курса, а также находятся в активном диалоге с преподавателями-практиками. В 2021 году многоуровневый формат обучения охватил 14 тем, в их числе: «Самозанятые», «Сайт компании и его продвижение», «Женский бизнес», «Маркетинг», «Финансы, бухгалтерия и налоги», «Эффективные коммуникации», «Креативные индустрии», «Франчайзинг», «Госзакупки», «Социальное предпринимательство», «Таргетинг», «Маркетплейсы», «Цифровизация», «Общепит». Количество участников многоуровневого формата в 2021 году превысило 6,8 тысячи человек.

Кроме того, прошлой весной стартовала программа «Прокачай свой бизнес с наставником». В течение двух месяцев участники в группах обсуждали тонкости и трудности ведения бизнеса с экспертами продаж, маркетинга и управления, а после познакомились с другими группами и наставниками на большой networking-встрече. В минувшем году прошло два таких потока, в которых поучаствовали более 250 предпринимателей. Программа продолжится и в 2022 году. Первый поток стартует уже в апреле.

А еще в апреле 2022 года МБМ запустит нетворкинг-марафон для столичных предпринимателей, который продлится до конца года. Серия встреч направлена на приобретение полезных контактов, обмен опытом, тиражирование лучших бизнес-практик и решение профессиональных задач предпринимателей. Участники смогут развить навыки нетворкинга и найти новых партнеров.

В нынешних условиях постоянных изменений, влияющих на экономическую ситуацию, в МБМ проводятся мероприятия на различные антикризисные тематики для предпринимателей.

В ближайшее время планируются обучающие мероприятия, на которых будут рассмотрены такие темы, как фундамент менеджмента для выживания и роста после кризиса, коммуникация с командой в условиях кризиса, адаптация бизнеса к новым условиям, экспорт, ситуационный маркетинг, инструменты создания личного бренда в кризис и другие.

Такие мероприятия на антикризисные темы будут проходить регулярно. С подробным расписанием можно ознакомиться на портале mbm.mos.ru.

«Онлайн-Академия МБМ»: выбирайте самое важное для вас

«Онлайн-Академия МБМ» сочетает в себе программы для новичков (START) и более опытных предпринимателей (PROGRESS), а также PRO-курсы по отдельным направлениям (например, личному брендингу, рекламе, финансовому и управленческому учету). Сейчас можно воспользоваться 29 курсами, разработанными специально для онлайн-обучения. Слушателей ждет лаконичная подача информации, тесты по каждому видеоуроку, удобный интерфейс. В рамках учебного процесса последовательно разбираются все этапы бизнес-процессов – от старта до организации продвижения и продаж. В прошлом году более 3,6 тысячи пользователей стали слушателями «Онлайн-Академии МБМ».

Кроме того, на странице программы обучения представлена медиатека выступлений на семинарах и форумах проекта «Трансформация» в разделе PRO_live.

Саморазвитие: учись бизнесу на своих условиях

На портале mbm.mos.ru в разделе «Полезные материалы» можно найти книги, статьи, подкасты, записи выступлений и другие специально отобранные источники информации о различных сферах бизнеса. Там можно познакомиться со многими полезными бизнес-идеями, узнать новое о продвижении товаров и услуг, вдохновиться историями тех, кто добился в предпринимательстве очевидных успехов.

Каждый желающий может выбрать удобный формат: все материалы разбиты на категории «Смотрим», «Слушаем» и «Читаем».

Также теперь можно посмотреть запись наиболее востребованных вебинаров – каждое видео доступно в течение трех месяцев.

Индивидуальная траектория развития: узнать себя

Помогает разобраться во всем многообразии бесплатного бизнес-обучения МБМ онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития» (ИТР). Он предлагает комплексное тестирование, чтобы установить уровень развития soft и hard skills. После небольшого тестирования ИТР помогает сформулировать основную цель бизнеса и предлагает индивидуальные рекомендации с самыми актуальными курсами и мероприятиями МБМ под конкретный запрос.

С момента запуска свой трек развития строят уже более 26,5 тысячи человек.

Чтобы узнать еще больше об образовательной поддержке и воспользоваться всеми привилегиями московских предпринимателей, переходите на сайт mbm.mos.ru, регистрируйтесь в личном кабинете и прокачивайте себя и свой бизнес!