Уголь встал: Черемхово на грани кризиса

Российская угольная отрасль вновь столкнулась с проблемами экспорта. Отгрузки угля в направлении стран АТР ниже планов из-за неисполнения графика вывоза, разработанного Минтрансом России и согласованного с Минэнерго России и РЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на имя первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

В письме отмечается, что ограничение объемов вывоза угля на экспорт в восточном направлении ставит под угрозу существование угольных предприятий Иркутской области, что в свою очередь повлечет за собой негативные социально-экономические последствия.

Под ударом может оказаться и моногород Черемхово, из которого экспортируется более 60% добытого угля. По словам Кобзева, зарубежные поставки позволяют удерживать низкую стоимость для внутренних поставок. Выпадение экспортных доходов приведет к росту стоимости угля для ТЭЦ и котельных Приангарья, а значит и к росту тарифов, а также падению объемов добычи в городе на 45%, сокращению более 1 тыс. рабочих мест и оттоку населения.

Согласно вышеупомянутому плану, в этом году Иркутская область должна поставить в восточном направлении 2,24 млн тонн, 2023 году - 2,37 млн тонн, в 2024 году - 2,6 млн тонн. Экспорт угля из Иркутской области в I квартале 2022 года на восточный полигон должен был составить 652 тыс. тонн. Однако реальный объем угля, поступившего на сеть РЖД, в январе составил 146,2 тыс. тонн, в феврале - 52,4 тыс. тонн, а на март объем перевозки согласован не был. Таким образом, поставки составили лишь 30,5% от плановых. Причем, даже несмотря на то, что, экспорт угля из области и был частично перенаправлен на Запад, прогнозировать объемы экспорта в связи с недавно введенными санкциями становится проблематично, предупредил глава региона.