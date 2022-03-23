В Башкирии 1 апреля запустят первый скоростной пригородный электропоезд «Ласточка»

С 1 апреля ОАО «РЖД» запускает в Башкирии первый скоростной пригородный электропоезд «Ласточка».

«Расширяем маршрутную сеть "Ласточек" — с 1 апреля запускаем очередную птичку на маршруте Уфа — Приютово. Время в пути сократится до 2 часов 55 минут. Сейчас почти все поезда проходят этот маршрут за 3,5-4 часа», — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.

Уточняется, что новые поезда будут курсировать по маршруту «Западный экспресс», который был открыт в январе текущего года. В данный момент прорабатывается возможность его продления до станции Абдулино (Оренбургская область). Стоимость билетов составит 535 рублей, для пассажиров будут действовать все виды льгот, рассказали в РЖД. Там отметили, что «Ласточка» оснащена климат-контролем и системой обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетами, розетками для зарядки устройств, а также специализированными местами и оборудованием для маломобильных пассажиров.

Менее чем за два месяца работы «Западного экспресса» по этому направлению было перевезено около 12 тысяч человек. «Южный экспресс» (Уфа — Кумертау) запустили 2 апреля прошлого года, на нем задействован новый подвижной состав — рельсовый автобус серии РА3 «Орлан». В сентябре 2021 года маршрут был продлен до Оренбурга. «Восточный экспресс» (Уфа — Белорецк) планируется ввести в 2022-2023 годах. На нем будет эксплуатироваться электропоезд «Ласточка» ЭС-1П.

Семейство пассажирских электропоездов под общим коммерческим названием «Ласточка» разработано на основе платформы Siemens Desiro специально для ОАО «РЖД». В России такие машины производит ООО «Уральские локомотивы».

Накануне, 22 марта, «Эксперт» писал о том, что РЖД выступили с инициативой о предоставлении возможности детям младше семи лет бесплатно ездить на пригородных поездах. Об этом в ходе открытого диалога в Совете Федерации сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. «Хотел бы акцентировать внимание, чтобы мы, может быть, сейчас быстрее попросили и прошли через правительство, на решение по бесплатному проезду в поездах пригородного сообщения детей в возрасте не старше 7 лет», — заявил Белозеров. Также он указал на необходимость субсидирования льготного проезда для детей во всех видах транспорта. Ранее РЖД сообщили, что предоставят скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул.