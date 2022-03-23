В двух селах под Белгородом ввели режим ЧС после взрыва прилетевшего со стороны Украины снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в одном из населенных пунктов взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины, есть пострадавшие.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-канал главы региона. «Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — написал губернатор.

О взрыве снарядов, прилетевших на территорию области, Гладков сообщал 24 февраля. Тогда пострадали двое российских граждан и ребенок 2015 года рождения, были повреждены семь домов. Людей временно разместили в гостиницах и пообещали оказать помощь в восстановлении жилья. Губернатор призвал жителей региона не поддаваться панике и заверил, что голод и всеобщая мобилизация им не грозит. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, после обращения руководителей Донецкой и Луганской народных республик за помощью. Президент РФ Владимир Путин назвал целью операции «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление и военные подразделения ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.​