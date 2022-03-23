Депутат пояснил, что мешает Зеленскому признать Крым российским

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил уверенность, что только трусость и зависимость от Соединенных Штатов мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому признать российский статус полуострова и независимость республик Донбасса. Парламентария цитирует агентство РИА «Новости».

По мнению Шеремета, с Зеленским не о чем говорить, поскольку он не является самостоятельным политиком. «Никаких прогрессивных действий и встречных шагов, которые остановили бы кровопролитие на Украине, с его стороны нет. Зеленский не принимает самостоятельных решений. Центр принятия решений находится в Вашингтоне», - считает Шеремет.

7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик и принадлежность Крыма России, а также отказаться от претензий на вступление «в какой-либо военный блок».

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко считает, что Москва справедливо требует от Киева признания российского статуса Крыма.