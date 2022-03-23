В Госдуме заявили о хаосе в политической системе США

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что в последние годы политическая система в США деградировала. Парламентария цитирует агентство РИА «Новости».

«Правовая система США продолжает деградировать. Два противоречивых заявления были сделаны почти одновременно официальными лицами Вашингтона» , - сказал Володин.

Он упомянул заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая утверждает, что правительство США не вмешивается в процесс ухода иностранных компаний из России. При этом конгресс США ранее призвал запретить сотрудничество с предприятиями, которые продолжают работать в России.

«Подумайте, чего можно ожидать от Соединенных Штатов, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон не написан для их руководства, а политические заявления ничего не стоят» , - подытожил Володин.

Он выразил уверенность, что сегодня «хаос в политической системе США точно наступил».

Ранее спикер Госдумы Володин призвал конгресс объявить импичмент американскому президенту Байдену.