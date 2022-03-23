В Кировской области будут выпускать первую полностью российскую вакцину против вируса папилломы

Российская биофармкомпания «Нанолек» инвестирует в производство вакцин по полному циклу на заводе в Кировской области. Предприятие планирует в 2024 году начать производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ). Для этих целей будет реконструирован один из корпусов завода.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, общий размер инвестиций в проект составит свыше 3,5 млрд рублей. «Из них основное технологическое оборудование — 1,5 млрд рублей, инженерные системы — 1 млрд рублей, лабораторное оборудование — более 150 млн рублей, трансфер и масштабирование технологии производства — 850 млн рублей», — указывается в сообщении.

Через три года завод планирует начать выпуск первой полностью российской вакцины против ВПЧ. В настоящий момент жителям РФ доступны только зарубежные вакцины.

Мощности нового производственного инновационного корпуса, проектирование которого корпуса будет завершено к лету 2022 года, позволят выпускать до 8 млн доз готовой вакцины против этого заболевания, рассказали в пресс-службе фармпроизводителя.

Для того чтобы реализовать намеченные планы, «Нанолек» подаст заявку на заем в Фонд развития промышленности по программе «Приоритетные проекты» — как пояснили в биофармкомпании, стоимость оборудования на фоне сложившейся геополитической ситуации вырастет, предположительно, на 20-30%.

Компания «Нанолек», основанная в 2011 году Владимиром Христенко и Михаилом Некрасовым, специализируется на производстве импортозамещающих препаратов и является одним из лидеров по производству педиатрических вакцин в РФ. Кроме того, «Нанолек» выпускает препараты для лечения ВИЧ, а также онкологических и орфанных заболеваний.

Доклинические исследования вакцины против ВПЧ компания завершила в 2021 году. Сообщается, что их результаты показали более благоприятный профиль безопасности и лучшую переносимость у российского препарата по сравнению с американским. Произведенная в РФ вакцина также показала хорошую иммуногенность: у большинства добровольцев после однократного введения выработались антитела ко всем четырем наиболее распространенным онкогенным штаммам, подчеркивают в «Нанолеке».

Вирус папилломы человека, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин, отмечается на сайте компании. Вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари профилактических прививок в 91 стране мира. В России вакцину в региональные календари прививок включают отдельные регионы, в частности, Москва.