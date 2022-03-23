В открытый доступ попали данные клиентов «Яндекс.Еды»

В открытый доступ попали данные о клиентах «Яндекс.Еды». В интернете можно найти номера телефонов, имена и адреса клиентов, адрес электронной почты и общая сумма средств, потраченных за шесть месяцев, пишут «Ведомости».

«После начала военной спецоперации России в Украине, в результате массированных кибератак на веб-ресурсы России, большое количество персональных данных было незаконно размещено в Интернете. Мы публикуем базу данных с персональной информацией россиян, которая может быть использована в целях запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте, какой информацией располагают преступники, чтобы понять риски», - говорится на сайте, где размещена информация.

Всего база насчитывает 8 миллионов адресов, которые разделены на 58 000 зон. На сайте написано, что вы можете позвонить по указанному номеру телефона и попросить удалить ваши данные из базы данных.

Служба безопасности «Яндекс.Еды» сообщила об утечке данных 1 марта. В компании заявили, что это произошло по вине одного из сотрудников. При этом банковские, платежные и регистрационные данные пользователей (логины и пароли) не пострадали, заверили в пресс-службе.​​​​​​