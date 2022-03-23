В Приморье раскупили жизненно важный препарат

В Приморье отсутствует только одно жизненно важное лекарство, не имеющее аналогов, - препарат гормонов щитовидной железы, его доставка ожидается в течение двух недель, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

«В Приморье есть только один проблемный препарат, которому нет замены, нет аналога – это препарат гормона щитовидной железы "L-тироксин", или "Эутирокс", один немецкий, второй французский. Несмотря на то, что сегодня он фактически отсутствует в регионе, и аналога ему нет. Препарат жизненно необходим и необходим, его следует применять регулярно каждый день» , - сказал Худченко во время трансляции на Telegram-канале областного правительства.



Ранее глав Минздрава Мурашко сообщил, что в России нет повышения цен на жизненно важные лекарства.

По его словам, ни один препарат, ни одно медицинское изделие не было включено в санкционные списки. Компании-производители не отказываются от поставок этого препарата, они согласны продолжать импортировать лекарство. В то же время препарат пользуется ограниченным спросом. В этой связи аптеки всегда закупали его, ориентируясь на спрос, который примерно не менялся в течение нескольких лет.



«В марте, на фоне продолжающегося ажиотажа, мы купили трехмесячную потребность в препарате за две недели и даже больше. Соответственно, препарат был изъят со всех складов и запасов. Он не доступен для бесплатной розничной продажи», - продолжила Худченко.

Люди, которые не успели создать запас препарата, находятся в сложном положении, однако в ведомстве рассчитывают, что у каждого пациента есть запас на две-три недели этого препарата.

«Лекарство сразу же заказали, как только увидели ажиотажный спрос. Ожидается, что он прибудет в Хабаровск через неделю, на территорию Приморья он может прибыть в течение двух недель», - добавила она.

Министр уточнила, что остальные лекарства, которые люди не могут найти в аптеках, имеют аналоги.