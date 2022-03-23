Ваша резервная валюта

Один из традиционных для россиян способов накопления денежных средств, как правило, позволяющий избежать их обесценивания — хранение денег в валюте. Однако в условиях санкций и сложившегося кризиса ЦБ ввел комиссию за покупку долларов, евро и долларов на бирже в размере 12%, а также ввел запрет на снятие наличных и еще ряд запретов, которые фактически исключают валюту из доступных инструментов.

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К слову, купить доллары или евро у любого контрагента, например в обменном пункте, теперь также стоить очень дорого, так как любая такая точка теперь будет закладывать в свой курс продажи уже упомянутую комиссию в 12% плюс свой интерес.

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Но у людей, которые имеют рубли, появилась альтернатива: после решительного увеличения Центробанком ключевой ставки банки начали привлекать вклады под ставку в 20% и более. Безусловно, это очень интересные условия, однако есть важные нюансы. Так, депозиты под максимальную ставку открываются лишь на короткие сроки. И уже сейчас банки начали пересматривать сверхвыгодные условия, резко снижая ставки. То есть, чтобы уберечь средства от инфляции в банке, надо тщательно отслеживать условия депозитных договоров и данные о росте цен.

Какие еще варианты остаются?

Куда более привлекательной, чем прежде, стала покупка драгоценных металлов. Финансовые власти даже отменили по этим операциям НДС, но открытым остается вопрос: насколько успешной может быть такая операция?

Золото и серебро — достаточно сложные инструменты с точки зрения прогнозирования цены, и сказать, что они неуклонно растут в цене на длительном горизонте, нельзя.

Это ничего, что я не знаю вас налично

Остается еще один инструмент — китайский юань. Его можно спокойно купить на Московской бирже за рубли через пару CNYRUB и без всяких комиссий. То есть, это ликвидный инструмент, который можно купить или продать в любой момент прямо с помощью смартфона.

Кроме того, юань выглядит намного перспективнее доллара. C осени 2019 года юань укрепился к американской валюте примерно на 9%, и это при том, что доллар последние 10-12 месяцев укрепляется к основным мировым валютам: евро, фунту и другим.

В паре с рублем с 24 февраля юань подорожал на пике на 77%, сейчас, после отката рубля ко всем валютам, рост юаня к российской валюте составляет примерно 25%, котировка пары находится в районе 16,5 рублей за юань. Добавим, что ослабление рубля к юаню за последний месяц схоже с ослаблением к другим валютам — евро и доллару.

Кроме того, Китай ежегодно наращивает экспансию своей валюты на мировой рынок, а для России юань, скорее всего, в обозримом будущем будет одной из основных валют — наши страны объявляют о постепенном переходе в расчеты в национальных валютах. Ну и нельзя не сказать, что львиная доля ЗВР Банка России размещена в юанях.

Многие банки уже сейчас открывают счета в юанях, правда, вывод их с биржи пока не налажен. Это самая большая проблема, однако банки и брокеров и вскоре обещают этот процесс наладить. Вполне возможно, что и наличные юани также станут встречаться чаще, но пока это экзотика.

Нюансы и юань

Иными словами, юань на данном этапе является достойной альтернативой привычным валютам, причем даже с куда большими перспективами. Конечно, у юаня все еще много ограничений и применять эту валюту где-то в расчетах пока достаточно проблематично, но юани в любой момент можно поменять обратно в рубли и купить снова без, напомним, каких-то ограничений и комиссий.

Когда зачисление с биржи на счета в юанях станет возможным, с таким деньгами вполне можно поехать за границу, но, правда, скорее в Азию. Там юань встречается гораздо чаще, да и китайская платежная система UnionPay на данный момент является едва ли не единственной, которая работает во многих странах за рубежом. «МИР» пока представлен лишь в узком круге стран.

Добавим, в 2016 году МВФ включил юань в корзину специальных прав заимствования (СДР). Китайская валюта пока не пользуется широким спросом в качестве резервной, но движется в этом направлении.

Китай находится на первом месте в мире по объему международной торговли. На его долю приходится до 15% глобального экспорта и импорта. В то же время, доля юаня в международных расчетах пока не превышает 3-5%. Процесс ее наращивания — не быстрый, однако идет поступательно и если Китай начнет торговать в своей валюте с большим числом стран, ситуация может измениться быстрее ожиданий.