Великобритания теряет энергетическое равновесие

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что компания Gazprom Energy может попасть под «специальный режим управления» британским правительством. Подчеркивалось, что это может произойти в случае, если британское подразделение «Газпрома» не будет способно обеспечивать поставки из-за растущего санкционного давления.

Известно, что Gazprom Energy (GE), будучи одним из ведущих энергетических поставщиков Великобритании, является торговой маркой компании Gazprom Marketing & Trading Retail Ltds (GM&T), которая в свою очередь имеет статус «дочки» ПАО «Газпром». GE поставляет британцам более 20% объема небытового газа. Кроме того, компания поставляет голубое топливо на десятки тысяч объектов во Франции и Нидерландах.

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Попали под раздачу

Ранее в западных СМИ появилась информация, что некоторые компании (McDonald's, Siemens и Biffa) и также государственные учреждения в связи с давлением на них из-за использование российского газа начали искать ему замену. Очевидно, это и навело британское правительство на мысль, что фактическая «национализация» Gazprom Energy может «спасти» компанию от краха.

«Наша компания GM&T поставляет газ, направляемый клиентам Gazprom Energy, точно так же, как и наши конкуренты, с оптовых энергетических рынков, и мы не зависим от поставок газа из России, и у нас нет газовых контрактов с Россией. Наши клиенты в Великобритании получают свой газ точно так же, как и от любого другого поставщика — через национальную сеть передачи, которая принадлежит, управляется и управляется National Grid», — отметила по данному поводу Gazprom Energy в официальном сообщении.

В компании подчеркнули, что ни они, ни их материнская компания не подвергались санкциям со стороны Великобритании. В Gazprom Energy уверили, что находятся «в постоянном контакте с соответствующими регулирующими органами и не знают о каком-либо принятом решении о передаче Gazprom Energy под государственный контроль».

«Ничего не изменилось в отношении способности компании снабжать своих клиентов, и мы продолжаем выполнять наши договорные обязательства перед ними с тем же уровнем обязательств, что и всегда», — заявили в Gazprom Energy, и добавили, что при этом не будут препятствовать расторжению договоров с теми, кто пожелает это сделать.

Информация о том, что Gazprom Energy якобы подавала в суд на покупателей газа, пытаясь получить компенсацию за нанесенный расторжением контрактов ущерб, не соответствует действительности. Более подробно комментировать инициативу британских властей «Эксперту» в компании не стали.

Двуличные британцы

«На самом деле Gazprom Energy — трейдинговая компания. Она не столь важна. Какие у нее могут быть активы? С другой стороны, поражает, что в Великобритании, где всегда ратовали за либеральную экономику, слово “национализация” фактически расценивалось как ругательное. А тут сами британцы говорят, если верить слухам, что национализируют активы “Газпрома”. С чего бы? Введут отдельные санкции? Это правовой беспредел», — заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Действительно, на данный момент «озабоченность» британского правительства делами Gazprom Energy не кажется оправданной. По сообщениям западной прессы, в Великобритании «опасаются банкротства компании», хотя на данный момент с Gazprom Marketing & Trading по-прежнему продолжают сделки французские TotalEnergies SE и Engie SA, австрийская OMV AG и другие игроки рынка.

В самой Gazprom Energy заметили, что проблемы с платежами также возникнуть не должны, так как компания не зависит от российских банков, находящихся под санкциями. Таким образом, банкротства GE Великобритания может добиться искусственно, если продолжит «моральное» давление на потребителей.

Подтверждает это и Bloomberg, заметив, что по данным его источников, все крупные компании дали указание своим трейдерам не заключать сделки с GM&T. При этом Британия — один из крупнейших европейских рынков, который зависит от трейдерских операций. Потому национализация подобной компании для нее весьма важна.

«Вероятно, британцы вынуждены пойти на национализацию. Они же заявили, что отказываются от покупки российского голубого топлива. Предполагается, что и у нероссийских компаний тоже. А эта трейдерская “дочка” покупает газ у разных производителей, в том числе и российских, участвует в обмене газа. Например, известно, что “Газпром” меняется газом с норвежцами. И британцы, возможно, таким образом, хотят сохранить контракты с конечными покупателями», — заметил Игорь Юшков.

Начинается охота на ведьм

Несмотря на то, что «Газпром» вряд ли понесет колоссальные убытки после подобных действий со стороны британского правительства, так как основная доля поставок российского газа все же идет не через трейдеров, национализация станет показателем начала реальной экономической войны в энергетической сфере, которая раньше была вне «театра боевых действий», заметил в комментарии «Эксперту» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Таким образом, Британия сама забьет последний гвоздь в крышку гроба все еще имеющего место энергетического равновесия.

«Если представить, что пойдет “охота на ведьм”, и начнутся захваты дочерних предприятий “Газпрома” по всей Европе — то это уже будет настоящая война. И объяснения вроде “мы не связаны с Москвой” компаниям типа Gazprom Energy не помогут. Сейчас делаются некие политические заявления, повышается градус конфронтации. При этом Россия продолжает демонстрировать адекватное отношение к европейским потребителям энергоресурсов. Если все же начнутся национализации — это вызовет ответную реакцию российского газового гиганта. Какую — я пока не готов сказать. Но последствия будут серьезными», — заключил Фролов.