Vietnam Airlines на время приостанавливает полеты в Россию

Флагман гражданской авиации Вьетнама Vietnam Airlines принял решение временно приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой — Москва — Ханой. Остановка сообщения вызвана необходимостью пересмотреть процедур,у связанную со страхованием воздушных судов, передает вьетнамское государственное информационное агентство VNA.

Полеты будут приостановлены с 25 марта до дальнейшего уведомления.

В специальном заявлении авиакомпания выразила сожаление по поводу форс-мажорных обстоятельств и предложила пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, вернуть их с полной компенсацией или отложить поездку на период, когда возобновятся полеты в Москву.

Vietnam Airlines является одной из немногих авиакомпаний, продолжающих полеты в Россию. Рейсы в Москву, возобновленные два месяца назад после двухлетнего перерыва из-за пандемии, выполняются раз в неделю.

Также полеты в Россию продолжает совершать Air Serbia.

Авиакомпания заявила, что прилагает все возможные усилия для скорейшего возобновления полетов, сообщает VNA.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки гражданских самолетов и запасных частей, а также обязал лизингодателей расторгнуть контракты с российскими авиакомпаниями до конца марта. Услуги по техническому обслуживанию и страхованию воздушных судов также были запрещены, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

В связи с санкциями Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало российским авиакомпаниям, имеющим воздушные суда в иностранных реестрах, приостановить полеты за границу. Запрет вступил в силу с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта. Мера необходима для предотвращения ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за рубежом и принадлежащих иностранным арендодателям. Рекомендации не распространяются на российские авиакомпании, самолеты которых не подвержены таким рисками.