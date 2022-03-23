Военные РФ продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя

Российские военные продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев из Мариуполя, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Российские военнослужащие продолжают обеспечивать безопасный выезд беженцев, покидающих Мариуполь. Каждый день город продолжают покидать мирные жители, которые не участвуют в боевых действиях и фактически являются заложниками националистических формирований, которые закрепились в жилых кварталах», - говорится в сообщении ведомства. В министерстве отметили, что националисты используют гражданское население в качестве живого щита во время ведения боевых действий.

Большинство жителей города узнали об эвакуации и гуманитарной помощи от знакомых. При этом украинские власти и военные скрыли от граждан данную информацию.

«Пятнадцатого числа мы выехали из Мариуполя по Володарскому шоссе. Нам дали "зеленый коридор" – ДНР уже освободили», - рассказал один из беженцев. Он отметил, что российские военные «приятные и дружелюбные люди, угощали детей сладостями, давали воду и показывали дорогу». Мужчину цитирует Минобороны РФ.

Также Министерство сообщает, что гуманитарная ситуация в Мариуполе «приобрела катастрофические масштабы» из-за украинских националистических батальонов, которые не хотят складывать оружие и мешают десяткам тысяч мирных жителей безопасно покинуть город.