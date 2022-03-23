ВС России ведут бои за Новомихайловку

Подразделения российских войск ведут бои за Новомихайловку, передает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают уничтожать подразделения 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. В настоящее время они ведут бои за захват населенного пункта Новомихайловка», - сказал генерал-майор.

Накануне вечером российские военные уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе полученной с Запада. Удар был нанесен высокоточным оружием дальнего действия морского базирования.

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска нанесли удары по 97 объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по двум пусковым установкам и транспортно-заряжающей машине тактического ракетного комплекса «Точка-У» на севере Киева, шести зенитно-ракетным комплексам «Бук-М1», одному С-300 и одна боевая машина системы противовоздушной обороны Оса, десять командных пунктов, восемь полевых артиллерийских орудий, три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.



