Конец ритуала: почему Россия больше не будет разговаривать с Японией о Курилах

Эксперт Online уже писал о том, что Япония была одной из немногих восточных стран, которые присоединились к западным санкциям против России из-за спецоперации Москвы на Украине. Токио ввел финансовые и технологические санкции, подстегнул национальные компании к уходу с российского рынка – ну и выразил готовность дальше идти по тому пути, который укажут американские товарищи.

Опять же, как отмечал Эксперт Online, действия Японии были вполне рациональными и соответствовали национальным интересам (как их понимают в Токио). И если бы у власти в стране до сих пор оставался Синдзо Абэ (сумевший выстроить прекрасные личные отношения с Владимиром Путиным), то, возможно, японский премьер поговорил бы с российским президентом, после чего Москва бы «поняла и простила». Однако Абэ-сан уже почти два года как не находится у токийского руля, а с его двумя преемниками (Есихиде Суга и сменившего его в октябре 2021 году Фумио Кисида) отношения явно не задались. Поэтому «понимать и прощать» Кремль не стал, вместо этого применив к Японии общие правила российских ответов на нынешние провокации.

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Дело в том, что одним из главных принципов, на которых основываются нынешние действия Москвы (а точнее ответные действия на западные санкции/давление/провокации) является отказ следовать неформальным «красным линиям». То есть Кремль действует строго в соответствии с международным правом, но в то же время не считает нужным соблюдать какой-то политес в ситуации, когда этот политес не соблюдают в адрес России. Именно поэтому, например, Россия, не моргнув глазом, ввела санкции против Джозефа Байдена, а также заговорила о введении внешнего управления (пока что временного) российскими филиалами иностранных компаний, ушедших из России. И именно поэтому Москва в рамках ответа Токио отказалась от продолжения диалога с Японией в нынешнем его формате.

Японская формула

Сам диалог, как абсолютно верно отметил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, имел ритуальный характер. России нужны были японские инвестиции на Дальний Восток, а также увеличение технологического импорта. Японии нужен был российский газ, российский рынок, а также серьезные позиции в экономике России для того, чтобы каким-то образом сбалансировать влияние Китая в кремлевских коридорах (Токио понимает, что усилившийся за счет Москвы Пекин будет неудержим в своих попытках изолировать Японию в Восточной Азии). Однако японцы были связаны своей же собственной внутренней пропагандой в курильском вопросе – мол, острова наши, и до их возвращения с Россией никаких дел иметь не будем. Население Страны Восходящего Солнца в эту пропаганду поверило, и банально не позволит властям заключать какие-то серьезные соглашения с Москвой (в том числе и подписать мирный договор, которого у нас формально нет) без устраивающего японцев решения территориального вопроса. А устраивающее Японию решение тут одно единственное – передача всех южных Курил Японии. Либо сразу, либо по частям – но всех.

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Именно поэтому Токио, вытраивая отношения с Москвой по прагматичным вопросам, параллельно как бы вел с ней и переговоры по вопросу территориальному. И не только о передаче островов, но и о создании видимости того, что Кремль в той или иной степени признает хотя бы частично японский суверенитет над этой территорией.

«В нынешних условиях не намерена»

Конечно, Россия могла бы и не помогать создавать это впечатление – однако, как говорилось выше, у Владимира Путина сложились хорошие личные отношения с премьером Абэ, да и Япония все-таки нужна была Москве как противовес Китаю. Именно поэтому Кремль вел переговоры по обозначенному Владимиром Путиным принципу «у нас с Японией территориальных проблем нет, но если Япония считает, что они есть, то мы готовы об этом поговорить», а также предлагала японской стороне различные варианты урегулирования курильского вопроса при сохранении российского суверенитета над островами – вплоть до совместной хозяйственной деятельности. В общем, делала одолжение Японии и поддерживала ритуал. И даже после того, как в Конституцию РФ были внесены поправки о невозможности передачи российской территории другой стране, Кремль готов был и дальше поддерживать ритуал.

Сейчас же ритуалу пришел конец. «Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», - говорится в заявлении российского МИД. Кроме того, Россия отказалась от продолжения практики «безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г.». То есть, проще говоря, японцы будут посещать острова на общих основаниях.

Также Москва убирает со стола предложения о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах – то есть максимальную уступку, которую она постоянно предлагала и от которой японская сторона постоянно воротила нос.

«Это ее проблемы»

С точки зрения прагматики ничего особо не изменилось – Москва лишь отказалась от ведения переговоров на бессмысленную тему. «Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они», - уверяет Дмитрий Медведев, и напоминает, что «в новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению», а значит «вопрос закрыт». Однако с ритуальной и внутриполитической точки зрения для Японии (с правительства которой граждане обязательно спросят, почему им не только не вернули острова, но и лишили тех привилегий и возможностей, которыми японцы могли пользоваться на Курилах) удар был весьма серьезный.

Конечно, в Токио крайне недовольны, и реагируют в стиле «а нас за что?». Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы «несправедливым и полностью неприемлемым». Однако в МИД РФ ответили, что все приемлемо и справедливо. «Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», - перевел заявление МИД с дипломатического на русский язык Дмитрий Медведев.

Теоретически, конечно, у Японии есть возможность возобновить переговоры с Россией о мирном договоре, об инвестициях, о формулах балансирования Китая. Но вот только курильский вопрос там обсуждаться уже не будет. Формула Владимира Путина «у нас с Японией территориальных проблем нет, но если Япония считает, что они есть, то мы готовы об этом поговорить» изменилась на ««у нас с Японией территориальных проблем нет, но если Япония считает, что они есть, то это ее проблемы».