Агрохолдинг «Мираторг» в 2022 году увеличит производство комбикормов на треть

Компания «Мираторг» планирует увеличить производство кормов в текущем году на 34% по сравнению с 2021 годом, до 3,2 млн тонн.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение агрохолдинга.

«АПХ "Мираторг" в 2022 году планирует увеличить совокупный объем производства комбикорма на заводах в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях на 34% до 3,2 млн тонн. Шесть комбикормовых заводов позволяют производить продукцию как для растущих потребностей собственных дивизионов, так и для нужд отечественного животноводства», — заявили в компании.

В агрохолдинге пояснили, что полный цикл производства «от поля до прилавка» позволяет контролировать не только качество мяса, но и его себестоимость, доля комбикормов в которой на этапе откорма составляет до 75%. В компании убеждены, что высокий уровень самообеспеченности по кормам позволяет планировать успешное развитие свиноводческого и птицеводческого направлений и сокращать зависимость от внешних рынков.

В «Мираторге» отметили также, что у компании есть мощности для обеспечения кормами российских аграриев — дополнительный объем продукции могут производить открытые в 2020 и 2021 годах высокотехнологичные заводы в Орловской и Курской областях мощностью 800 тыс. тонн в год каждый. Компания инвестировала в эти проекты свыше 14 млрд рублей.

Накануне компания сообщила, что намерена произвести в 2022 году 178 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, что на 20,3 % превышает показатель прошлого года. «Стопроцентная обеспеченность собственным инкубационным яйцом позволяет не корректировать производственную программу», — подчеркнули в агрохолдинге, отметив, что переход на полную самообеспеченность инкубационным яйцом и полная укомплектованность родительским стадом птицы позволили исключить зависимость птицеводческого направления от импорта генетического материала, уменьшить биологические риски и увеличить показатели качества. «Компания инвестировала в проект расширения высокотехнологичного инкубатория 339,8 млн рублей, что позволило увеличить его мощность на 34,6 % с 78 до 105 млн яиц в год», — указывается в сообщении холдинга.

Также в «Мираторге» заявили, что готовы нарастить производство кормов для домашних животных, которое было запущено в 2019 году в Курской области.