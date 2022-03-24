Акриловые протезы: виды, преимущества и недостатки

Протезирование зубов – отличный вариант быстро восстановить эстетику улыбки. Вариант протезирования акриловыми конструкциями выбирают пациенты с противопоказаниями к имплантации зубов, ограниченными финансовыми возможностями, как временное решение перед установкой имплантов.

Искусственные зубы красиво смотрятся в полости рта, решают проблему частичной или полной адентии, восстанавливают функциональность зубочелюстной системы. Об собенностях, преимуществах и недостатках этого вида зубных ортопедических конструкций рассказали специалисты стоматологии Самсон-Дента.

Что такое акриловые протезы

Это съемные или условно-съемные ортопедические конструкции, изготовленные из акриловой пластмассы. Подходят для постоянного или временного использования. Популярность изделий связана с низкой ценой, быстрым изготовлением, удовлетворительной эстетикой.

Ортопедические изделия изготавливаются по индивидуальным слепкам в зуботехнической лаборатории. Основной материал – это полимерный сплав, разновидность медицинского пластика. Он отличается прочностью, долговечностью, хорошей эстетикой.

Протез состоит из базиса розового цвета (искусственная десна), который совпадает с естественным оттенком десны и искусственных коронок. Существует усиленный вариант, когда базис имеет включения армированного волокна. прочность.

Показания и противопоказания

Показания к установке:

частичная или полная адентия;

наличие противопоказаний к установке дентальных имплантов;

период ожидания постоянного частичного или полного протеза при классической двухэтапной имплантации.

Есть ли ограничения?

Прямые противопоказания к установке отсутствуют, однако встречаются случаи аллергии на акрил (он содержит метилметакрилат).

Виды – какими бывают

Принципиально ортопедические конструкции классифицируются по типу фиксации и протяженности.

По типу фиксации в ротовой полости существуют:

съемные;

условно-съемные;

несъемные.

Первый вариант предполагает крепление ортопедической конструкции к слизистой путем присасывания - эффект присоски. Существенный недостаток – высокий риск выпадение во время разговора или жевания.

Условно-съемные крепятся на опорные сохранившиеся зубы при помощи крючков. Их можно самостоятельно снимать дома.

Несъемные крепятся на импланты. Их может снять только стоматолог в клинике.

По протяженности различают:

единичные («бабочка»);

частичные;

полные.

Протез-бабочка устанавливается при отсутствии 1-2 зубов подряд. Показанием к установке частичного протеза служит отсутствие нескольких (более трех) единиц подряд или разрозненно. Полные используются для восстановления полностью отсутствующего зубного ряда.

Выбор типа ортопедической конструкции зависит от клинической ситуации, анамнеза, финансовых возможностей и личных пожеланий пациента.

Изготовление протезов

Проходит в несколько этапов:

Первичная консультация ортопеда. Врач осматривает полость рта, оценивает состояние зубов, слизистых. Уже на первом приеме возможно снятие слепков, если не требуется удаление разрушенных зубов, лечение кариеса сохранных единиц. В лаборатории с оттиска изготавливается гипсовая модель челюсти и восковые валики, соответствующие ширине челюстного ряда. На следующей встрече с хирургом-ортопедом пациент закусывает валики с целью определения анатомических особенностей прикуса, оценки возможных нарушений, смещений. Уже снова в лаборатории производят отлив восковой болванки. Изделие примеряют. Этот этап требует ювелирной точности в работе зубного техника. Длится 3-5 дней. Примерка готовой конструкции. Врач «подгоняет» изделие под параметры челюстной дуги, устраняет недочеты.

Через несколько дней готовое изделие с учетом доработки возвращают врачу. Ортопед устанавливает конструкцию в полости рта пациента и дает ряд рекомендаций по ношению и уходу за искусственными коронками.

В среднем изготовление занимает от 7 до 12 дней. Если модель подошла с первой примерки, то обрести красивую улыбку можно уже через 5-7 дней.

Сколько стоит акриловый протез в Москве

Цена зависит от типа конструкции, протяженности дефекта. Средняя цена в Москве на частичный съемный акриловый протез – 17 000 руб, на полный – 19 000 руб. Протез-бабочка в среднем стоит 6000 руб. Смотрите все цены на стоматологические услуги клиники Самсон-Дента.

Плюсы и минусы

Преимущества:

доступная цена;

хорошая эстетика;

быстрое изготовление;

ремонтопригодность.

К сожалению, акриловые протезы не решают проблему атрофии костной ткани. Со временем ортопедическая конструкция «проседает», прилегание к слизистой нарушается и требуется его замена. Если говорить об экономии, то провести имплантацию с точки зрения долгосрочности намного выгоднее.

Пациентам рекомендовано использовать специальные гели, препараты. Часто в отзывах пациенты жалуются на натирание слизистой, попадание пищи под протез, дискомфорт во время ношения.

Особенность установки акриловых протезов

Благодаря твердости неба на верхней челюсти изделие надежнее фиксируется. На нижней челюсти меньше места для основы, поэтому для надежной установки рекомендовано использовать специальный крем.

Рекомендации после

После установки пациенты проходят несколько основных этапов адаптации:

протез следует начинать носить с небольшими перерывами по 15-20 минут;

при отсутствии дискомфорта, неприятных ощущений можно не снимать на ночь;

возникновение дефектов речи различной направленности – повод к частым разговорам, чтению вслух.

Адаптация – важная задача для удобства ношения в будущем. Длительность адаптационного периода составляет 25-40 дней. В это время возможно натирание, усталость при ношении, болезненные ощущения, дискомфорт.

Успех адаптации зависит от точного соблюдения врачебных рекомендаций, применения лекарственных препаратов, вспомогательных средств по уходу за искусственными коронками из акрила.

Вопросы и ответы

Что лучше – акриловый или нейлоновый протезы? Нейлоновый стоит больше из-за эластичности базиса, лучшего прилегания к десне. Но у него немало минусов, поэтому больше подходит в качестве временной конструкции. Для длительного ношения рекомендуется выбрать пластмассовые ортопедические изделия.

Подлежит ли ремонту? Да. Но при серьезной поломке или расколе пациентам следует быть готовым к необходимости изготовления новой конструкции.

Как нужно ухаживать? Соблюдение рекомендаций врача повысит комфортность ношения, поможет продлить функциональность ортопедического изделия. Необходимо исключать грубые продукты (орехи, сухари, мясные стейки), регулярно очищать протезы специальными средствами, хранить ночью в контейнере с антисептическим раствором.

Что говорят врачи? Стоматологи-ортопеды рекомендуют пациентам акриловые протезы в качестве временного решения перед подготовкой к имплантации.

Альтернативы. Лучшим вариантом восстановления отсутствующих зубов является имплантация. Импланты – имитирующие утраченный корень зуба стержни из титана. На них можно зафиксировать частичный или полный протез с коронки из различных материалов, металлокерамика, керамика Е-макс, диоксид циркония.