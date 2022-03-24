Мировые акции: падение под страхом нефти

Среда начиналась новым падением гособлигаций в Европе и США. Доходность десятилетних U.S. Treasury Note переписала максимум с мая 2019 года (2,417%), а аналогичных германских Bund и британских Gilt – вернулась в октябрь 2018-го (0,53% и 1,712% соответственно).

Помимо все более жесткой риторики ФРС, на рынки давила статистика Великобритании, ярко продемонстрировавшей, как непросто бороться с инфляцией в текущих условиях. Банк Англии начал подъем ставки еще в декабре и с тех пор повышал ее уже трижды – с 0,1% до 0,75%. Но инфляция прибавила еще больше базисных пунктов, да и абсолютное ее значение с этими цифрами не сравнить.

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В декабре она достигла 5,4% и на февраль экономисты, опрошенные Refinitiv, прогнозировали 5,9%. В среду выяснилось, что это был опрос оптимистов: реальное значение – 6,2%.

Инфляция вышла на максимум с марта 1992 года, но это еще не все. Банк Англии ожидает, что она достигнет 8% во втором квартале, а затем, если ситуация вокруг Украины не улучшится и глобальная нехватка предложения сохранится, цифры станут двузначными.

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Важный вклад в британскую инфляцию вносят, как и в прочих странах, рост цен на продукты питания, бензин, дизельное топливо и электроэнергию. Причины тоже стандартны: продолжительная сверхмягкая денежно-кредитная политика, разрывы цепочек поставок сначала из-за пандемии, а затем в связи с ситуацией вокруг Украины. Но это означает, что пример Банка Англии показывает другим развитым странам, что им грозит в пути, на который ЕЦБ еще не встал, а ФРС – только-только вступил.

Ситуацию в Великобритании воспринимают, как кризис стоимости жизни, и на одну денежно-кредитную политику уже не полагаются. Министр финансов Риши Сунак объявил о немедленном снижении налогов на топливо и – в перспективе – на работников.

Перспективы ФРС и ЕЦБ

Для ФРС, которая на прошлой неделе подняла ставку всего лишь до 0,25-0,5%, хотя инфляция в США в феврале была заметно выше, чем в Великобритании (7,9%), это неприятная аналогия. Тем более что в марте цены на бензин били исторические рекорды. У американцев, если резко не задрать ставку и не сократить баланс ФРС, есть шансы увидеть двузначную инфляцию раньше британцев.

Федрезерв заявляет о решимости быстро ужесточать денежно-кредитную политику, но для того, чтобы решить проблему растущей инфляции, надо делать это куда быстрее, чем готовы как чиновники, так и рынок. Когда те и другие с трепетом произносят слова о том, что, быть может, ставка на каждом из двух ближайших заседаний (4 мая и 15 июня) будет поднята даже на 50 б.п., они не уточняют, сколько базисных пунктов прибавит к тому времени инфляция.

Высокие темпы роста потребительских цен – это, скорее всего, надолго. Менее вероятный вариант – более стремительное, чем можно было бы ожидать от Джерома Пауэлла, ужесточение, а затем обвал рынков и рецессия. Инфляция, в принципе, возможна и во втором случае, а в долгосрочной перспективе оба пути могут вести к стагфляции.

Для ЕЦБ ситуация осложняется еще и геополитикой, развивающимся энергетическим кризисом и отличиями экономик успешных стран еврозоны от более уязвимой при подъеме ставок периферии. Но перспективы и высокой инфляции, и рецессии, и стагфляции – это в любом случае плохой фон, как для облигаций, так и для акций.

Рост нефтяных цен вплоть до гибели спроса

Ко всему этому в среду добавился новый взлет нефти. Цена на Brent достигала $122,34 за баррель из-за перебоев с экспортом по Каспийскому магистральному нефтепроводу, связанных с повреждениями, нанесенными штормом. Но это только один из поводов для роста. На рынок возвращается понимание того, насколько большой ущерб нанесли антироссийские санкции.

«Растет консенсус в отношении того, что фактический запрет на закупки российской нефти привел к перебоям в поставках на 2-3 млн баррелей в день, и если мир не придумает, чем заменить эту нефть, мы будем расти до тех пор, пока не произойдет разрушение спроса», — заявил в среду CNBC президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Цены в этом случае перепишут как недавние, так и исторические максимумы. «Думаю, этим летом вы увидите $150 за баррель», — заявил соруководитель торговли нефтью Trafigura Бен Лакок на глобальном саммите FT Commodities. Но он вполне допускает и $200.

Расти на таком фоне ценным бумагам сложно. Облигации в целом и так падали с начала недели, но акции как в Европе, так и в США, во вторник закрылись в плюсе. Теперь перешли к снижению и они.

По итогам среды германский DAX потерял 1,31%, французский CAC 40 – 1,17%, а британский FTSE – 0,22%. Упали и американские индексы: S&P 500 – на 1,23%, DJIA – на 1,29%, Nasdaq Composite – на 1,32%.

Шансы на продолжение этих движений есть. Сегодня США объявят об очередном пакете антироссийских санкций, а значит (в зависимости, конечно, от его состава) растет вероятность и дальнейшего роста нефти, и падения акций.

