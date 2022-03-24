Авиакомпания Red Wings сообщила о запуске рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван

Российская авиакомпания Red Wings сообщила о том, что 28 марта начинает перелеты из Нижнего Новгорода в Ереван.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Отмечается, что столица Армении станет первым международным направлением Red Wings из нижегородского аэропорта «Стригино». Рейсы будут выполняться на российских SSJ-100 раз в неделю по понедельникам.

В авиакомпании напомнили, что самолеты SSJ-100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими компаниями, что позволит перевозчику выполнить обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.

Ранее Red Wings сообщила, что 27 марта начнет полеты в Ереван из Самары. Накануне, 23 марта, перевозчик объявил о скором открытии рейсов из Екатеринбурга в Анталью; самолеты Red Wings будут летать в курортный турецкий город и из Москвы. Кроме того, авиакомпания запустила рейсы из Москвы и столицы Урала в Стамбул.

В Ереван Red Wings также начала осуществлять рейсы из Екатеринбурга и Челябинска. Ранее в Армению из своих базовых аэропортов «Кольцово» и «Баландино» авиакомпания не летала.

На этой неделе стало известно, что входящая в госкорпорацию «Ростех» Red Wings собирается вернуть восемь своих лайнеров Airbus иностранным владельцам. Как написал «Коммерсантъ», это позволит перевозчику избежать риска арестов самолетов SSJ100. Позже в Red Wings пояснили, что еще в октябре 2021 года акционеры компании приняли стратегию, согласно которой перевозчик поэтапно откажется от среднемагистральных судов зарубежного производства и перейдет на российские SSJ100 и МС-21. «Red Wings с осени 2021 года по январь 2022 года сократила свой парк Airbus 320/321 практически вдвое — с 15 до восьми лайнеров. Вывод из эксплуатации и возврат лизингодателям остальных Airbus планировался в 2022–2023 годах», — рассказал представитель компании. В перевозчике подчеркнули, что решение о выводе самолетов будет принимать правительство РФ. «Органы управления Red Wings решений о дальнейшей судьбе этих лайнеров не принимали», — говорится в сообщении.