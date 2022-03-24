АвтоВАЗ не умрет без Renault

В ночь на 24 марта стало известно о решении компании Renault приостановить деятельность России. Долгое время автопроизводители, входящие во франко-японский альянс, сопротивлялись политическому давлению, однако в конце концов сдались. Стоит отметить, что московский завод «Рено Россия» не работавший последние три недели, был снова запущен 21 марта. Как выяснилось, всего на несколько дней.

Пока минимум конкретики

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Помимо уже ставших стандартными для такого рода демаршей проблем с поставками автомобилей и запчастей на российский рынок, с уходом Renault вскрывается и другой, требующий срочного решения вопрос. Компании принадлежит 68% АвтоВАЗа. У госкорпорации «Ростех» — только 32%. Что будет делать французская компания со своей долей — пока неясно.

«Что касается доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает возможные варианты, принимая во внимание текущую обстановку, действуя ответственно по отношению к 45 тысячам своих сотрудников в России», — отметили в официальном релизе в компании.

Днем АвтоВАЗ выступил с официальным заявлением. На предприятии заметили, что будут следить за ситуацией и продолжают находиться в контакте с властями, а также принимают «все возможные меры» для сохранения коллектива из 40,8 тысяч сотрудников. Ранее стало известно, что российские автостроители перенесли летний корпоративный отпуск на апрель из-за нехватки автокомпонентов.

За время отпуска Волжский автозавод планирует восстановить цепочки поставок, а также накопить запас деталей. Кроме того, представители АвтоВАЗ уже начали поиск альтернативных поставщиков, в том числе в странах Азии.

Также на заводе будет вестись разработка новых версий моделей Lada, которые «будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих». На заводе утверждают, что доступны они будут уже в ближайшие месяцы.



Безусловно, уход Renault с российского рынка больно ударит по самой компании. Ведь продажи автомобилей выше, чем здесь, были у компании только во Франции. Более того, согласно оценкам Fitch, автопроизводитель получил в России 10% выручки и 12% операционной прибыли в 2021 году.

Однако для АвтоВАЗ полный уход Renault может стать еще более неприятным сценарием, так как завод будет вынужден прекратить производство сразу нескольких своих линеек автомобилей.

«Если мы говорим о самом жестком сценарии, когда Renault полностью выходит из владения АВТОВАЗом, то естественно прекращается производство моделей Renault Logan/Logan Stepway и Sandero/Sandero Stepway на тольяттинской площадке. То же самое относится и к выпуску автомобилей семейств LADA Largus и XRAY, поскольку они созданы на платформе В0 (относится к Renault). Опять же ряд поставщиков комплектующих, из которых собираются автомобили LADA, имеют отношение к Renault», — рассказал «Эксперту» руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Тем не менее, у отечественного производителя есть выход: сконцентрироваться на выпуске таких автомобилей семейств LADA, как Granta, Vesta и Niva. Но для их выпуска придется искать альтернативных поставщиков ряда деталей уже в ближайшие сроки.

«Granta и Vesta тоже не локализованы на 100% — часть комплектующих для них закупается за рубежом. Возможно, среди них тоже присутствуют поставщики Renault. К тому же из-за ситуации на Украине некоторые логистические цепочки оказались разорваны», — добавил Азат Тимерханов.

По оценке экспертов, только внедорожники Niva Legend и Niva Travel АвтоВАЗ может выпускать самостоятельно, именно по ним импортная составляющая практически отсутствует.

Ушел, но обещал вернуться?

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Автомобильный эксперт Максим Пастушенко считает, что говорить об бесповоротном уходе Renault на данный момент рано.

«Я бы не стал сеять панику. Все мы прекрасно понимаем, что есть политика, а есть бизнес. Эти вещи, по словам наших зарубежных партнеров, не должны пересекаться. Но они все-таки пытаются их переплести. Давайте говорить реально — для компании важна прибыль. Да, они вероятно, не могут пойти против политических трендов, но при этом они хотят зарабатывать деньги. И мы сейчас видим, что зарубежные фирмы, в том числе IKEA, хотя и заявили об уходе, оставили часть бизнеса. Например, гипермаркеты МЕГА. Тоже самое касается и автомобильных брендов», — заметил Максим Пастушенко.

Эксперт напомнил, что пример «с исходом» автомобильного бренда уже был в 2014 году, имея в виду ситуацию с General Motors. Тогда компания заявила о своем уходе с рынка РФ после возвращения в «родную гавань» Крыма. Сама GM, подчеркивает Пастушенко, чувствовала себя на российском рынке «более, чем прекрасно» и потратила огромную сумму — около 1 млрд долларов — только чтобы войти в Россию.

«Не прошло и двух лет с того момента, как они решили уйти. Место General Motors было тут же занято европейскими, китайскими, корейскими производителями. И компания, очевидно, поняла, что сделала что-то не то. Начали потихоньку возвращаться. Но машины у нее уже совсем другие, никому неизвестные, да и доверия к компании уже нет. В итоге — продажи нулевые, расходы на возвращение огромные. Это прекрасно понимают и остальные производители. Например, компания Hyundai большим трудом выторговала право остаться в РФ, потому что понимала — рынок России слишком вкусный», — добавил эксперт.

Быстро уйти у Renault точно не получится. Компания слишком давно была на российском рынке. А на фоне непростой экономической ситуации, урон станет для нее станет еще больше.

«Иностранным компаниям обозначили сроки. Поэтому в течение недели-двух мы услышим заявления компаний — уйдут они совсем или нет. Кроме того, для Renault встает вопрос о продаже доли в АвтоВАЗ. На мой взгляд — это было бы хорошо. Потому что, когда АвтоВАЗ пошел по пути объединения, стали решать, что завод будет выпускать именно “французов”. Мы же отказались от многих моделей, которые сами разрабатывали, и которые были почти готовы. Не понимаю, почему мы пошли на это. Ведь был пример с “Chevrolet Niva” модель разработали мы, испытали — тоже, производство наше. А деньги от продаж шли партнерам General Motors», — добавил Максим Патрушенко.

По его мнению, если все же Renault уйдет, пред АвтоВАЗом будет стоять выбор — развивать собственные, малозависимые от иностранных комплектующих модели, или продолжать совместно разработанные с Renault, закупая детали через Турцию или Китай. В любом случае, предприятие не умрет.

«Конечно, мы имеем право продолжать производство. Либо же мы получим завод, который будет производить линейку чисто от АвтоВАЗ. В любом случае — на все это нужно время. И полностью ситуация прояснится только через пару месяцев», — резюмировал эксперт.