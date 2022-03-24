Банк России начал выводить акции из медикаментозной комы

В ближайшие дни рынок акций будет находиться под воздействием противоречивых факторов. С одной стороны, рост цен на сырье, прежде всего нефть, повышает привлекательность акций российских экспортеров. Дополнительным сильным драйвером для них выступает мощное падение курса рубля с 25 февраля, в последний день торгов акциями перед приостановкой. Дешевая национальная валюта увеличивает рублевую выручку за одну и ту же тонну проданного на Запад товара.

Выработался у инвесторов и иммунитет к санкциям — самые сильные козыри в борьбе с Россией Запад уже отыграл. Кстати, сегодня США вместе со своими европейскими союзниками объявят об очередных ограничениях, которые могут коснуться «олигархов» и некоторых оборонных предприятий. Это будет не критично. Скорее всего, о принятии или отклонении таких мер мы узнаем после окончания торгов, которые сегодня продлятся до 14.00 мск.

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Начать агрессивно продавать акции могут те инвесторы, которым нужны деньги для поддержания ликвидности или профильных видов бизнеса. В том числе среди них может оказаться значительное число частных инвесторов, которые уверовали в силу российского рынка акций и заходили в бумаги в конце прошлого и начале нынешнего года. Сейчас банковские депозиты под 20% годовых заставят многих зафиксировать убыток и перейти на гарантированную доходность.

Впрочем, многие брокеры отмечают увеличение притока новых клиентов и довнесение средств старыми в период неторговых дней на Московской бирже.

Лишились российские инвесторы и многих внешних ориентиров. Так, Лондон остановил торги АДР на российские акции в тот момент, когда одна акций Сбербанка стоила около 1,3 рубля. На закрытии торгов в Москве 25 февраля за одну акцию Сбера давали чуть больше 131 рубля. Ясно, что до такого уровня на Московской бирже бумаги не упадут.

На российском внебиржевом рынке также шли торги, но и здесь определенного сигнала для действий сегодня не сформировалось.

«На внебиржевом рынке акций спреды очень большие. Например, по “Лукойлу” котировки могут быть в районе 3500-5000 руб. И так по многим. По еврооблигациям цены на внебиржевом рынке экстремально низкие. Но, стоит отметить, что рынок фактически разделился на внешний и внутренний. И не стоит цены внешнего рынка принимать за ориентир. Там бумаги для нерезидентов будут торговаться с существенным дисконтом к локальному рынку», — рассказал «Эксперту» начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Но основную надежду на рост российских акций аналитики видят в решении правительства РФ выделить 1 трлн рублей на покупку фондовых активов. Скорее всего, львиная часть этих средств пойдет на поддержку бумаг госкомпаний: Сбербанка, ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Совкомфлота», «Аэрофлота», «Алросы».

Не исключено также, что некоторым госкомпаниям будет разрешено за счет прибыли прошлого года (или ее части) выкупить свои акции с биржи. Но это будет зависеть от динамики котировок их акций в ближайшее время.

Наиболее интересно среди госкомпаний выглядит «Роснефть» — сейчас это самая фундаментально недооцененная бумага среди «голубых фишек». Снижение физического объема экспорта нефти компании во многом компенсируется ростом котировок в район $120 за баррель. Кроме того, значительную часть продукции компания поставляет в Китай, который западные санкции не поддержал. Компания также не прекращала собственную программу обратного выкупа акций.

Перспективны и акции «Алросы». США, как крупнейший мировой потребитель ювелирных изделий, ввели запрет на покупку российских драгоценных камней, но пока остается непонятным, какие драгоценности считать российскими. Почти все добываемые «Алросой» алмазы гранятся, то есть превращаются в бриллианты, за рубежом, и формально конечное ювелирное изделие произведено не в России.

В свете вчерашнего решения президента РФ Владимира Путина продавать газ «недружественным странам» за рубли, трудно судить о ближайших перспективах акций «Газпрома». Хотя бумага фундаментально очень сильная.

Банковский сектор в целом сейчас выглядит слабо, есть основания ождать существенного снижения балансовых показателей практически всех банков. Но что касается Сбербанка , то основной объем его free float (доля акций в свободном обращении) принадлежит нерезидентам, которым российские акции продавать запрещено. Поэтому даже не очень значительные интервенции ФНБ в покупку акций Сбера могут привести к взлету бумаг крупнейшего российского банка.

Из негосударственных компаний наиболее интересно (в условиях аномально дорогой нефти и продолжения программы buyback — обратного выкупа акций) выглядят «Лукойл», а также сильно просевший в последние месяцы крупнейший мировой производитель никеля и палладия «Норильский Никель», а также Магнитогорский меткомбинат, ориентированный на внутренний рынок.

Однако в ближайшие дни волатильность рынка акций может быть аномально высокой, ликвидность низкой, а динамика первых дней не определит среднесрочный тренд. Поэтому покупать акции стоит осторожно, оставляя деньги на усреднение «точки входа» в случае падения котировок.