Байден сказал Си Цзиньпину, что Китаю грозит «серьезная опасность» в случае поддержи РФ

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что в ходе переговоров с президентом КНР Си Цзиньпином предупредил его, что Китаю грозит «серьезная опасность» в случае поддержки России. Об этом сообщает The Hill.

Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Байден сообщил детали своего недавнего разговора с китайским лидером. По словам американского президента, он не угрожал Си Цзиньпину, но указал на тот факт, что у Китая есть экономические отношения с США и Европой, и «что он подвергнет себя серьезной опасности в этом отношении, если будет двигаться в сторону (поддержки РФ - прим. ред.)».