Большой значит социальный

На фоне набирающего обороты кризиса энергометаллургическая компания En+ Group продолжает программу развития социальной инфраструктуры в российских регионах. Она основана на принципах государственно-частного партнерства, а значит подразумевает совместное финансирование проектов не только со стороны En+, но и со стороны региональных властей. На выделенные средства будут построены и реконструированы многочисленные образовательные учреждения, благоустроены городские пространства, дворовые территории и детские площадки. Только в этом году энергетический бизнес En+ инвестирует 269 млн рублей. В целом, программа рассчитана вплоть до 2025 года, а совокупное финансирование из бюджетов всех уровней составит более 10 млрд рублей.

Не просто так

Решение о включении проектов в программу принималось на основе запросов рабочих советов предприятий, входящих в En+ Group, а также опросов и фокус-групп. Инициативы обсуждаются на уровне трудовых коллективов, а затем с региональными и местными властями. Процедура завершается голосованием, что позволяет выявить потребности регионов и решить реальные проблемы каждого из них.

«Группа обладает уникальным опытом ведения социальных проектов и на регулярной основе инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры, общественных пространств, жилых комплексов, образовательных, детских и медицинских учреждений» - говорит руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

В итоге в этом году программа охватывает города Красноярского края (Дивногорск), Иркутской (Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Железногорск-Илимский, Черемхово) и Челябинской (Миасс) областей.

В этих городах об En+ Group знают не понаслышке, ведь компания уже на протяжении долгих лет активно инвестирует в их инфраструктурное и социальное развитие. Например, во многих из них были открыты новые детские площадки. Всего группа открыла более 30 детских площадок в разных городах России.

Спорт для всех

Помимо прочего, в рамках программы в этом году будут открыты и спортивные объекты. Например, хоккейный корт или памп-трек для катания на роликах, велосипеде, самокате или скейтборде.

Интересно, что выбор объектов неслучаен. En+ давно продвигает здоровый образ жизни среди населения и способствует развитию спорта в целом. Ранее компания уже открывала дворовые хоккейные корты совместно с ХК «Байкал-Энергия». Группа является его генеральным спонсором уже более 15 лет, причем вклад En+ отмечают и игроки, и руководство клуба. Так, в прошлом году директор ХК Леонид Князьков на одной из пресс-конференций сказал: «Сегодня у клуба есть все ресурсы, чтобы конкурировать с лучшими командами по хоккею с мячом, и это, безусловно, результат наших отношений с генеральным спонсором компанией En+ Group, которая глубоко вовлечена в решение вопросов и направлений развития. Особенно ценно и личное участие основателя компании Олега Дерипаски. Это позволяет нам уверенно смотреть в будущее».

Кстати, среди инициатив компаний Дерипаски нельзя не отметить совместный с Федерацией лыжных гонок России благотворительный проект «На лыжи!». Под его началом En+ устраивает масштабные региональные соревнования для юных спортсменов, обучает тренеров, а также открывает современные лыжные базы.

Как отметил Михаил Хардиков уже в этом году была открыта лыжная база в Дивногорске. Она была построена полвека назад, однако нуждалась в капитальном ремонте, который был закончен в этом году. Реконструкция сделала базу более удобной и функциональной. Кроме того, благодаря вкладу En+ еще была построена новая лыжная база в Тулуне, в Ангарске реконструирован лыже-биатлонный комплекс, а в Братске активно ведется поэтапная реконструкция лыжного стадиона.