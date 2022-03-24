«Будем делать свое дело»: продюсер «Дикой Мяты» Андрей Клюкин заявил, что фестивалю быть

«Простите за информационную тишину. Мне нужно было время, чтобы осмыслить происходящее и принять решение, с которым будем двигаться дальше. Я сознательно пишу это обращение от первого лица, так как допускаю, что оно может вызвать полярные мнения», — сообщил Андрей Клюкин.

«Окончательное решение я принял на прошлой неделе, когда по работе ездил в Улан-Удэ. Там, проведя все рабочие встречи, я использовал возможность и посетил Иволгинский Дацан, где поделился своими сомнениями с Ламой. Был поражен, что он знает о фестивале „Дикая Мята“. И все, что он мне сказал, — три предложения:

„Плохие дела творят, без пауз и без выходных.

«Дикая Мята» — хорошее дело.

Так почему ты должен остановиться и не делать хорошее?“

Эти простые слова разрубили мои сомнения. Я подумал: есть зрители, которые не сдали билеты, есть артисты, которые нас поддержали и выступят за один символический рубль, есть СМИ и партнеры, которые продемонстрировали уникальное единство. Подвести всех и сразу мы не можем.

Конечно, „Дикая Мята-2022“ в любом случае изменится: не доедут иностранные артисты, будут и российские музыканты, которые примут решение не играть этим летом. И я с уважением приму решение артистов: жить нужно по сердцу.

Но мы как работали с „дикорастущей“ музыкой без конъюнктуры и пошлости, так и будем работать. Если по каким-то причинам мы не сможем держаться выбранного пути — мы прекратим существование. Если оставаться, то играть свою музыку.

Хорошая музыка объединяет, поддерживает, становится опорой и помогает поверить в лучшее даже в самые сложные времена. Сейчас всем нужен свет, которым поделятся друг с другом артисты и зрители „Дикой Мяты“.

„Дикая Мята. GREEN“ и „Дикая Мята. VIOLET“ состоятся. Верим, что встретимся с вами в этом году. Продолжаем работать. Будем делать свое дело!»

Фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый российский опен-эйр. Этим летом в Тульской области впервые состоятся два фестивальных уик-энда: легендарная мультижанровая «Дикая Мята. GREEN» и «Дикая Мята. VIOLET» — новый опен-эйр, посвященный российской независимой электронной сцене.

Подробности и билеты: https://mintmusic.ru/