Чемпионат России по футболу может расшириться за счет белорусских клубов

Изменение состава и формата внутренних турниров — лишь верхушка айсберга. Той части нашего футбольного истеблишмента и болельщиков, которая до сих пор еще живет вчерашним днем и полагает, что ситуацию возможно отыграть назад, пора привыкать к новым реалиям.

Накануне в Москве состоялось очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором, помимо прочего, обсуждались два наиболее актуальных вопроса последнего времени: количество легионеров в российских клубах и расширение Российской Премьер-Лиги.

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Стоит отметить, что после заявлений ФИФА и УЕФА, разрешивших зарубежным футболистам и тренерам с действующими контрактами без каких-либо дисциплинарных санкций поменять российские клубы на иностранные, первый вопрос по большому счету вообще неактуален.

Начавшийся массовый исход из чемпионата страны иностранцев стал фактом. Рассчитывать, что в ближайшее время удастся заставить мировых и европейских футбольных чиновников пересмотреть свои санкционные решения, весьма наивно. Им в ближайшей перспективе не дадут этого сделать ни политики, ни спонсоры, аффилированные с теми же самыми политиками.

В наиболее богатых российских клубах легионеры пока еще остаются, но держит их отнюдь не любовь к России и нашему футболу, а исключительно желание заработать, поскольку в большинстве своем на аналогичные по финансовым условиям контракты в Европе они ни сейчас, ни в обозримом будущем рассчитывать явно не смогут. Например, где еще, кроме «Зенита», бразилец Малком смог бы сейчас получить 173 тысячи долларов в неделю? Вопрос риторический. Такая зарплата выше европейского рынка.

Однако даже тех, кто пока остается, за редким исключением, скорее всего, не будет здесь уже летом — сразу после окончания текущего сезона. Во-первых, на их выборе наверняка скажется политическое давление. Во-вторых, после отстранения российских клубов от еврокубков показать себя в Европе и получить хороший контракт от клуба из европейского топ-чемпионата теперь не получится. В-третьих, по крайней мере пока, с учетом закрытия воздушного пространства проблемой стало даже приехать на игры своей национальной сборной.

Ну и, пожалуй, самое главное - уровень зарплат в РПЛ уже в этом году станет неинтересен тем, кто приехал в Россию заработать. Ведь отечественные клубы получали деньги либо от крупных компаний, в структуру которых так или иначе были интегрированы («Газпром», «Лукойл», ВЭБ, ВТБ, РЖД и другие), либо из бюджетов регионов, в которых базируются.

Так, в 2021 году официальный бюджет санкт-петербургского «Зенита» составлял около 17,5 млрд рублей, московского «Спартака» — около 11 млрд рублей, «Локомотива» — 5,75 млрд рублей. Учитывая экономические реалии, секвестрировать расходы на непрофильные активы, к которым относятся футбольные клубы, менеджменты крупных корпорация будут в первую очередь.

А уж о региональных бюджетах и говорить нечего. Если строки, связанные с финансированием профессионального спорта, и не исчезнут из них совсем, то количество нулей там точно уменьшится. Когда в текущей ситуации встанет вопрос, выделять ли средства на развитие промышленности и поддержание инфраструктуры или на футбольную команду, то ответ будет однозначно не в пользу профессионально пинающих ногами кожаную сферу мужчин.

Даже полностью частные клубы, не зависящие от госкомпаний и сырьевых монстров, вынуждены сильно ужаться. Показателен пример наиболее успешного проекта такого рода ФК «Краснодар». После того, как средства его владельца Сергей Галицкого попали под санкционную блокировку, команде для выживания приходится жить в режиме тотальной экономии. Кстати, все почти зарубежные звезды «быков» уже покинули берега Кубани.

Конечно, учитывая социальную значимость спорта, там, где будут позволять средства, совсем без поддержки футбол не оставят. Но оплачивать дорогостоящих игроков из дальнего зарубежья до лучших времен продолжат едва ли. Что касается внебюджетных источников финансирования — рекламные и телевизионные контракты также будут пересмотрены в силу общей тенденции на рынке.

Недавняя продажа прав на трансляции внутреннего первенства входящему в «Газпром-медиа» каналу «Матч-ТВ» за примерно 6,6 млрд рублей в год сейчас выглядит каким-то инопланетным явлением.

В целом, выход для нашего футбола — в ближайшие годы сделать акцент на развитии собственных молодых игроков.

Выигрывает тот, кто играет по своим правилам

При этом следует пересмотреть всю вертикаль подготовки футболистов, начиная с детского футбола, и жёстко отрегулировать контрактную систему и агентский рынок, который в последние годы был нацелен не на развитие популярной игры, а на быстрое извлечение из нее максимальной прибыли из спортсменов. Должна сложиться новая бизнес-модель, гораздо более прозрачная и социально ориентированная, чем прежняя.

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В ней не надо требовать немедленного результата на поле от детей, которым под таким прессингом порой трудно раскрыться. А взрослый футбол должен развиваться в лучших традициях отечественной школы, где стремление к прогрессу в игре, здоровый клубный и национальный патриотизм и любовь болельщиков сами по себе являлись ценностями, а материальные блага – важным, но все-таки приложением к ним.

Кто-то может сказать, что такой подход слишком архаичен. Но он в советские времена позволял нам выращивать звезд мирового уровня. А копирование английской премьер-лиги с некоторыми оговорками а-ля лимит легионеров в наши дни и близко не дало подобного результата. Выигрывает тот, кто играет по своим, а не по чужим правилам.

Между тем, 23 марта РФС принял решение установить, начиная с сезона 2022/2023, для участников чемпионата страны по футболу обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров (сейчас — 8), из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более 8. Также вводится обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист для участия в чемпионате не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.

Видимо, футбольные власти боятся нашествия иностранных игроков низкого уровня из не вводивших против РФ санкции стран третьего мира, готовых за скромное вознаграждение давать более или менее приемлемый для руководства команд, зачастую не сильно желающего рисковать и ставить на российскую молодёжь, результат. Стоит заметить, что в данных опасениях есть резон, мы проходили такое в девяностых и начале нулевых.

С другой стороны, полностью замыкаться в себе и вариться в собственном соку — это для нашего футбола тоже путь к сверхбыстрому регрессу и деградации. Поэтому искать пути для взаимодействия с внешним футбольным миром все равно необходимо. И не только за счет привлечения иностранных игроков и специалистов.

Российско-белорусская интеграция на футбольном поле

В этом контексте интересным выглядит еще одно решение РФС. В последний месяц много копий было сломано вокруг закрытия российской лиги, и её расширения с 16 до 18 команд. Это лоббировал ряд провинциальных клубов, для которых вылет сейчас может означать полную потерю поддержки властями региона и банкротство. Однако полностью отходить от спортивного принципа в вопросе ротации чемпионата тоже было бы неправильно. Это не соответствует духу игры и действующим регламентам. В результате РФС де-юре пока так и не расставил все точки над «и».

«Этот вопрос рассмотрен, решение — принять к сведению полученную информацию, а также дать поручение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители лиг, с тем, чтобы данный вопрос проработать, подготовить предложения и вынести на следующее заседание исполкома, которое запланировано на май. Возможно, решение будет принято там», — прокомментировал ситуацию президент РФС Александр Дюков.

Волна радости со стороны многочисленных противников расширения тут же захлестнула спортивные и страницы в соцсетях, так как они сочли, что такая обтекаемая формулировка означает де-факто «нет». Но на самом деле ситуация несколько сложнее, а пауза взята совсем не случайно.

Как стало известно «Эксперту», в ещё более высоких, нежели РФС, кругах сейчас обсуждается вопрос о частичном объединении чемпионатов России и Белоруссии. Два лучших белорусских клуба могут интегрироваться в РПЛ в рамках розыгрыша очередного первенства. С учетом наложенных на наши страны международных ограничений, такая синергетическая инициатива, безусловно, пойдет на пользу и российскому, и белорусскому футболу. Она вполне может стать первым шагом к расширению лиги в рамках бывшего СССР до международного уровня, с чем пришлось бы считаться уже и ФИФА.

Кроме того, в околофутбольных сферах появился еще один небезынтересный проект. Используя временное отстранение отечественных футбольных команд от международных турниров, предлагается вернуть на высший национальный уровень крымский футбол, создав в Симферополе профессиональный клуб из местных воспитанников, усиленных игроками других российских команд, и включив его в розыгрыш чемпионата на уровне РПЛ.

Если раньше это было невозможно в силу позиции УЕФА, то сейчас на нее оглядываться никакого смысла уже нет. А в случае возвращения России в соревнования под эгидой международных футбольных организаций, после завершения спецоперации и всемирной политэкономической турбулентности, наличие крымских клубов в отечественном футболе всем придется принять уже по факту. Собственно, как наличие Крыма в составе России.