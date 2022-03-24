Для девелоперов, создающих рабочие места в Москве, закрепят ставку на банковскую гарантию – заммэра Ефимов

Инвесторы, реализующие проекты по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, получат преференции при определении размера банковской гарантии.

«Мэр Москвы утвердил пакет антикризисных мер поддержки для девелоперов, которые возводят в столице объекты по программе создания мест приложения труда. Теперь срок предоставления банковской гарантии, необходимой для реализации проекта, продлен до шести месяцев, а при определении размера гарантии исключена привязка к ключевой ставке Центрального банка России – она зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Кроме того, у инвесторов появилась возможность продления на полгода сроков исполнения по некоторым условиям соглашений», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Застройщики предоставляют банковскую гарантию на период отсрочки по внесению арендной платы или платы за изменение вида разрешенного использования. В случае невыполнения инвесторами условий предусмотрен возврат льготы, которую они получают от города. В рамках принятых мер по новым соглашениям срок предоставления банковских гарантий увеличен с трех до шести месяцев, а по уже заключенным – по обращению инвестора гарантия может быть возвращена и предоставлена снова через 6 месяцев по ставке 9,5% годовых.

«Собственники земельных участков, сменившие вид разрешенного использования территорий под строительство, а затем заключившие с городом соглашение о создании мест приложения труда, зачастую предоставляют сразу две банковские гарантии в разные структуры столицы. Такая ситуация складывается в случаях, когда оформляется рассрочка по платежам за смену правового статуса земли, а доказательством последующего денежного взноса служит именно банковская гарантия. Новая мера поддержки дает возможность застройщику вернуть такой документ. Это позволит сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование своей гарантии», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа создания мест приложения труда была запущена в столице в 2020 году. Ее основная цель – обеспечение сбалансированной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, уменьшение маятниковой миграции в центр города, снижение нагрузки на дороги и общественный транспорт. По условиям программы девелоперы получают льготу при изменении вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилья, если одновременно возводят коммерческие, промышленные и социальные объекты за пределами ТТК и МКАД.

«Программа по стимулированию создания мест приложения труда изначально предполагала строительство только промышленных объектов и офисов. Однако уже в ноябре 2020 года было принято решение расширить этот перечень. Сегодня инвесторы могут получить льготы, если построят объекты образования и науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательные центры и другие объекты. В прошлом году льготу распространили и на гостиницы. Это позволит увеличить номерной фонд и привлечь инвестиции в гостиничную отрасль», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В программе могут принять участие не только застройщики, которые лишь планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводят жилые дома в Москве. Для этого они должны обладать правами на участки как для строительства жилья, так и для создания самого места приложения труда, а также иметь оформленный расчет арендной платы или платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором планируется построить дом. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах.

В программу уже вошли девелоперы из структур ГК «ПИК», ГК «Пионер», Afi Development, Capital Group, ГК «ФСК», 3S Group, Сбера и др. Они построят в различных районах города объекты общей площадью более 1 миллиона кв. метров: школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, производственный комплекс.