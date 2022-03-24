ФНС не будет замораживать счета должников

Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров на брифинге в правительстве. По его словам, налоговая служба оперативно приняла еще ряд решений, которые позволят снизить давление на граждан и бизнес.

«Первое. Мы приостановили проверку операций валютного контроля. Проверка осуществляется только по тем указам, которые недавно были выпущены. Второе. Мы приостановили подачу заявлений в суды о банкротстве предприятий, так как сейчас грядет мораторий на банкротство. Мы это сделали уже заблаговременно. И третье, мы приостановили принятие налоговыми органами решений о приостановке операций по счетам в случае, если имеется недоимка по счету. Такое приостановление будет действовать до 1 июня», — цитирует Егорова пресс-служба правительства.

Также он сообщил об изменениях в налоговом законодательстве: ставка пеней будет снижена в два раза, до 1/300 ставки рефинансирования, кроме того, компании смогут перейти на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль от фактического результата. По его словам, сейчас всем компаниям, которые заявляют о возмещении налога на добавленную стоимость, будет возвращен налог в пределах суммы уплаченных налогов за прошлый год. Это более 80 млрд рублей. Процедура возврата налога будет сокращена до восьми дней. Если же будут замечены риски работы с неблагонадежными контрагентами, операция займет два месяца, как и ранее.

Даниил Егоров напомнил, что правительство освободило граждан от НДФЛ с доходов, полученных по вкладам в банках в 2021–2022 годах. Освободят от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах. Это касается также средств, полученных в результате изменения ключевой ставки.

«Нужно понимать, что это первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, они будут приниматься последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять», — подчеркнул глава ФНС.

Ранее «Эсперт» писал, что Федеральная налоговая служба России с 14 марта начала принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов (амнистии капитала). На сайте ФНС России запущена промостраница, где можно скачать декларацию и узнать, как правильно ее заполнить. Задекларировать счета, вклады и другие ценные активы в заграничных банках можно до 28 февраля 2023 года.