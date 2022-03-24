Пакистан хочет покупать у России сжиженный газ

Совсем недавно сообщалось о сотрудничестве между Россией и Пакистаном в строительстве газопроводов: газопровода «Пакистанский поток», газопровода из Казахстана и морского газопровода.

Самый крупный совместный проект в энергетическом секторе — строительство «Пакистанского потока» (прежнее название — газопровод «Север-Юг» протяженностью 1100 километров и мощностью от 12 до 16 млрд м³, который пройдет через всю территорию Пакистана от Лахора на севере до Карачи на юге. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.

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Сейчас пакистанское издание Tribune сообщает о переговорах между Исламабадом и Москвой о покупке российского сжиженного газа (СПГ). Речь идет о многомиллиардной сделке на уровне правительств. Газ будет идти с крайнего севера России. Там, на полуострове Ямал поэтапно реализуется проект — «Ямал СПГ», оцениваемый в общей сложности в 27 млрд долларов. По завершении строительства он будет одним из крупнейших в мире.

Газовая госкомпания Pakistan LNG Limited ведет сейчас переговоры с российскими газовыми гигантами «Газпром» и «Новатэк» по закупкам газа, потребность в котором в Пакистане быстро возрастает. На долю СПГ в газовом балансе Пакистана приходится 24%.

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Сейчас рынок сжиженного газа в Пакистане контролируется Катаром, а у Pakistan LNG имеется пространство на втором СПГ-терминале, принадлежащем Pakistan Gasport Consortium Limited (PGPC). Исламабад хочет диверсифицировать поставки сжиженного газа, но собирается привязать цену на него к цене, по которой покупает газ у Катара. Это может стать определенным препятствием на пути сделки с Россией.

Еще одна сложность — это логистика: расстояние между Пакистаном и Катаром и Россией сильно отличается. Однако у Москвы все же есть возможность сократить транспортные расходы при помощи грузовых свопов с компаниями, которые находятся к Пакистану ближе России.

В любом случае пакистанский газовый рынок выглядит для Москвы очень привлекательно. Во-первых, к дальнейшей переориентации газовых потоков на восток ее подталкивает геополитическая обстановка и неминуемое закрытие, как минимум, частичное, но не исключено, и полное европейского рынка. Во-вторых, даже при доминировании Катара места на пакистанском рынке хватит и России благодаря размерам этого рынка. Достаточно сказать, что Пакистан занимает пятое место в мире по численности населения — 230 млн человек и испытывает большие проблемы с электроэнергией.

На нефтяном рынке Пакистана ранее доминировала Саудовская Аравия. Затем Катар начал поставлять Исламабаду СПГ. Электростанции начали использовать газ для производства электроэнергии, что позволило снизить потребность в нефти.