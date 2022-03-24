Газовый шах санкциям

Россия действует в рамках права, но вне принятых ранее правил. Именно такую формулу поведения избрал Кремль в качестве ответа на западный санкционный навал. Кремль ни в экономических, ни в политических вопросах не идет поперек международному праву – уважает право частной собственности, а спецоперацию на Украине строго позиционирует как реализацию неотъемлемого права на самооборону. С другой стороны, Россия показывает, что для нее больше не существует тех негласных правил, которые были установлены американцами в рамках созданного ими однополярного мира. И крайним (не последним, далеко не последним, а именно крайним) шагом по отказу от этих правил стал анонсированный Владимиром Путиным перевод торговли газом «с недружественными странами» на рубли.

«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот "коллективный Запад" фактически подвёл черту под надёжностью своих валют – об этом тоже мы уже говорили, – перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает – так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены, - заявил Владимир Путин. - В этой связи поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют».

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Новые правила коснутся большей части газовых продаж. По данным немецкой Handelsblatt, в 2021 году на недружественные государства пришлось 70% экспортной выручки Газпрома. И некоторые представители этих государств не удержали эмоций. "Зеленый" министр экономики Германии Роберт Хабек назвал это решение нарушением контрактов и еще одним доказательством того, что Россия не является надежным партнером. В Берлине даже называют это решение Путина «эскалацией экономической войны». Но даже если бы это было так, а это не так, то кто таковую войну объявил и ведет? Явно не Россия.

На самом же деле с экономической точки зрения решение президента мало что меняет. «Путин отметил, что ценообразование никак не меняется. То есть западным компаниям должно быть все равно – вместо оплаты в долларах и евро они будут менять валюту на рубли и эти рубли отдавать Газпрому. - поясняет Эксперту Online преподаватель Финансового Университета, специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - Но вот вопрос в том, пойдут ли европейские власти на это? Они же понимают, что действия России – это, по сути, политическое давление, и не хотели бы принимать подобный ультиматум».

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Сами обойдут

И действительно, как утверждает один из журналистов немецкой Die Welt, если Европа пойдет на поводу у Путина, то «европейские банки будут эффективно выполнять работу за российский Центробанк: продавать евро и покупать рубли для укрепления российской валюты». Теоретически, конечно, Европа может закупать рубли у российских коммерческих банков, однако, как отмечает немецкая Handelsblatt, «Путин может дать им указание этого не делать». «Единственная альтернатива, которая может остаться, — это получить рубли напрямую от российского Центробанка. Однако операции с Центробанком уже несколько недель находятся в санкционном списке ЕС, а также заморожены валютные резервы на Западе», - продолжает издание. А значит, по сути, российский президент заставляет ЕС обойти его собственные санкции.

Ход, конечно, жесткий. Своего рода ультиматум. «Решение по оплате в рублях за российский экспорт, видимо, означает завуалированную форму топливного эмбарго для Европы. О такой мере как наиболее сокрушительной говорили с самого начала, однако она считалась одним из предельных, крайних сценариев. Рублёвый формат оставляет выход для желающих, но на Западе это будет восприниматься как политическая уступка Путину, которых делать не велено», - пишет телеграм-канал издания «Россия в глобальной политике».

С другой стороны, а какой у Европы есть выбор? «Директива правительства обязует Газпром создать допсоглашение и разослать это допсоглашение всем своим клиентам. И если клиент не подписывает это соглашение, то дело может дойти вплоть до разрыва контракта», - поясняет Игорь Юшков. Что может сделать Европа в этой ситуации? Не подписать соглашение и разорвать контракты? Да, такой вариант обсуждается – ряд европейских политиков и журналистов призывают самим ввести газовое эмбарго против России. Вот только принимать его вряд ли будут. И не только потому, что венгерские власти обещали наложить вето на этот проект (в ЕС подобные решения принимаются на основе консенсуса), но и потому, что это эмбарго будет стоить Европе очень, очень дорого.

«Отопительный сезон заканчивается, и европейские страны сейчас все с пустыми хранилищами. А они приняли директиву, по которой к 1 октября обязались заполнить хранилища на 90%. Для понимания – в прошлом году они чуть ли не к середине ноября смогли заполнить хранилища лишь на 74%. Поэтому именно сейчас отказываться от российского газа им вообще не с руки», - говорит Игорь Юшков – В Европе достаточно адекватных людей. Тех, кто говорил, что сейчас невозможно отказаться от российского газа, поскольку это приведет к радикальному сокращению уровня жизни в Европе и может загнать ее в Каменный век».

К этим людям, в частности, относится и канцлер Германии Олаф Шольц. «Ввести эмбарго – это значит погрузить нашу страну и всю Европу в рецессию. Сотни тысяч рабочих мест окажутся под угрозой, как и целые отрасли промышленности», - заявил ранее глава немецкого правительства. Поэтому господин Шольц может сейчас либо поставить все это под угрозу, либо выполнить российское требование – на благо, между прочим, самого Евросоюза. Ведь это требование помогает Евросоюзу несколько протрезветь от санкционного ража и понять, что не стоит бросаться камнями в стеклянном доме. «Подписывая допсоглашения с Газпромом, Европа соглашается с тем, что зависит от российского газа и отказаться от него не может. Соглашается с тем, что мы взаимозависимы. Что Россия не будет молча сидеть и смотреть на то, как Европа решает, на сколько ей в этом году сократить потребление российского газа», - говорит Игорь Юшков.