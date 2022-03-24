Германия сделала важное заявление о возможном введении эмбарго на углеводороды из России

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сделал важное заявление о возможном введении эмбарго на российские углеводороды.

По его словам, Германия всё ещё не в состоянии немедленно ввести запрет на уголь, нефть и газ из РФ. Однако, как подчеркнул он, первый шаг вперёд к этой задаче уже сделан, передаёт РИА Новости.

«Да, мы пока не в состоянии немедленно наложить эмбарго на российские углеводороды. Это надо признать, и это достаточно горько, признавать это. Но то, что мы ещё не можем этого сделать, вовсе не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимаемся сокращением угля, нефти и газа стратегически», – сказал Хабек, выступая в бундестаге.

Кроме того, глава Минэкономики ФРГ выразил благодарность германским компаниям, которые уже сейчас участвуют в том, чтобы пошагово реализовать «углеводородное эмбарго».

Ранее «Эксперт» сообщал, что 21 марта министры иностранных дел стран, которые входят в ЕС, разошлись во мнениях относительно введения санкций против энергетического сектора России. В частности, против введения эмбарго выступили ФРГ и Нидерланды, мотивировав это тем, что блок слишком зависит от российской нефти.

При этом европейские дипломаты отметили, что энергетика является одним из самых сложных секторов для введения санкций, потому что у каждой страны ЕС есть свои красные линии.

В свою очередь нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли заявил, что для Чехии, Словакии, но прежде всего для Германии, стоимость санкций против российской нефти станет непомерно высокой.