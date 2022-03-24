Глава АЕБ: европейский бизнес заинтересован в продолжении работы на российском рынке

Европейские компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке.

Такое заявление на сегодняшней встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым сделал глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.

По его словам, в геополитической ситуации, которая складывается сейчас, необходим развёрнутый, прозрачный, честный диалог, а идея единого экономического пространства как никогда важна, и бизнес является связующим мостом, передаёт РИА Новости.

«Сейчас принципиально важно сохранять честный диалог, садиться за стол переговоров, искать те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать», – подчеркнул Шиллинг.

При этом он убеждён, что необходимо делать акцент на решении глобальных вызовов, продолжая работу по поддержке компаний-членов АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов в России.

«Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке», – сказал Шиллинг.

В свою очередь Кобяков напомнил, что после 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций. Отметив, что большая Евразия – это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45% стран мира, советник президента России подчеркнул, что сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений.

«Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков. В этой связи мы считаем, что должны всесторонне оказывать поддержку друг другу», – резюмировал Кобяков.