«Ижавиа»: от поставок комплектующих отказались только две страны

Большинство компаний, которые поставляют запасные части для «Ижавиа», не стали отказываться от работы с перевозчиком.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Мы имеем действующие договора с полутора десятками компаний со всего мира. Отказались от поставок запасных частей партнеры только из двух стран. Остальные — и их большинство — продолжают работать с АО "Ижавиа"», — цитирует агентство пресс-релиз.

Сообщается, что на данный момент авиакомпания обладает достаточным объемом запчастей, необходимых для поддержания летной годности лайнеров. Кроме того, перевозчик ведет закупки у одобренных производителем поставщиков, которые продолжают выполнять обязательства.

АО «Ижавиа» находится в собственности Удмуртии и выступает базовым перевозчиком аэропорта Ижевска. Авиакомпания выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы. В парке авиакомпании — два Boeing-737-800 и самолеты Як-42.

После начала спецоперации России на Украине Евросоюз ввел санкции, запрещающие поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, рестрикции принуждают лизингодателей разорвать до конца марта контракты с российскими авиакомпаниями.

Ранее «Эксперт» писал о том, что входящая в ГК «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» получила разрешение Росавиации на техобслуживание лайнеров Boeing и Airbus с регистрацией в РФ. Теперь специалисты компании смогут проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов лайнеров. До настоящего момента «Россия» имела право производить техобслуживание только российских SSJ-100.

Разрешение на техническое обслуживание иностранных бортов с регистрацией в РФ получили также дочерняя структура «Аэрофлота», «А-Техникс», которая является одним из крупнейших провайдеров техобслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, и авиакомпания Azur air.