Лазерная коррекция зрения: особенности процедуры

Специалисты офтальмологическая клиники помогут выбрать подходящие для кореекции зрения процедуры.
На что обратить внимание
Традиционные глубокие процедуры включают в себя удаление лоскута роговицы, а затем лазерную абляцию обнаженной сущности правильной роговицы. Преимуществом глубоких процедур является сокращение времени восстановления, значительное снижение болевых ощущений и возможность коррекции дефектов зрения с более высокими значениями. Недостатком может быть нестабильность доли роговицы, поэтому они не рекомендуются тем, кто занимается контактными видами спорта или тем, где существует высокий риск травмы глаза.
В настоящее время используется диагностическое и оперативное оборудование для проведения процедура, которая учитывает индивидуальное строение глаза
Что такое метод Wavefront?
Эта методика, также называемая Wavefront-guided, позволяет персонализировать профиль процедуры. Помимо коррекции сфероцилиндрического дефекта, волновая система позволяет моделировать переднюю поверхность роговицы для устранения так называемых аберраций более высокого порядка.
- После анализа всех нарушений оптической системы (роговицы, хрусталика, стекловидного тела) система запрограммирована индивидуально для каждого пациента, что позволяет устранить эффекты бликов, ореолов, нарушения контраста, нарушения сумеречного и ночного зрения.
- Система Wavefront значительно улучшает результаты лечения, не только уменьшая дефект зрения, но и улучшая комфорт зрения.
- Процедура Wavefront позволяет персонализировать обычные методы лазерной коррекции, что дает лучшие результаты.
То есть, применяя эту процедуру, удастся исправить различные дефекты, в том числе близорукость (обычно к ?12 диоптрий), дальнозоркость (до +6 диоптрий) и астигматизм (до 6 диоптрий). Кроме того, для операций с волновым направлением имеют право смешанные дефекты, смешанный астигматизм и аберрации более высокого порядка.
Если перед операцией пациент испытывает проблемы со зрением при слабом освещении, видит послесвечение или испытывает двойное зрение, лазерная коррекция дефекта зрения может усугубить такие проблемы. Именно в таких обстоятельствах рекомендуется внедрить метод Wavefront, который снижает риск обострения этих симптомов.
Для постановки диагноза и выбора способа лечения необходима консультация врача.