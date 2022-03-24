Лазерная коррекция зрения: особенности процедуры

Специалисты офтальмологическая клиники помогут выбрать подходящие для кореекции зрения процедуры.

На что обратить внимание

Традиционные глубокие процедуры включают в себя удаление лоскута роговицы, а затем лазерную абляцию обнаженной сущности правильной роговицы. Преимуществом глубоких процедур является сокращение времени восстановления, значительное снижение болевых ощущений и возможность коррекции дефектов зрения с более высокими значениями. Недостатком может быть нестабильность доли роговицы, поэтому они не рекомендуются тем, кто занимается контактными видами спорта или тем, где существует высокий риск травмы глаза.

В настоящее время используется диагностическое и оперативное оборудование для проведения процедура, которая учитывает индивидуальное строение глаза

Что такое метод Wavefront?

Эта методика, также называемая Wavefront-guided, позволяет персонализировать профиль процедуры. Помимо коррекции сфероцилиндрического дефекта, волновая система позволяет моделировать переднюю поверхность роговицы для устранения так называемых аберраций более высокого порядка.

После анализа всех нарушений оптической системы (роговицы, хрусталика, стекловидного тела) система запрограммирована индивидуально для каждого пациента, что позволяет устранить эффекты бликов, ореолов, нарушения контраста, нарушения сумеречного и ночного зрения. Система Wavefront значительно улучшает результаты лечения, не только уменьшая дефект зрения, но и улучшая комфорт зрения. Процедура Wavefront позволяет персонализировать обычные методы лазерной коррекции, что дает лучшие результаты.

То есть, применяя эту процедуру, удастся исправить различные дефекты, в том числе близорукость (обычно к ?12 диоптрий), дальнозоркость (до +6 диоптрий) и астигматизм (до 6 диоптрий). Кроме того, для операций с волновым направлением имеют право смешанные дефекты, смешанный астигматизм и аберрации более высокого порядка.

Если перед операцией пациент испытывает проблемы со зрением при слабом освещении, видит послесвечение или испытывает двойное зрение, лазерная коррекция дефекта зрения может усугубить такие проблемы. Именно в таких обстоятельствах рекомендуется внедрить метод Wavefront, который снижает риск обострения этих симптомов.

Для постановки диагноза и выбора способа лечения необходима консультация врача.