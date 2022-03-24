«Лукойл» приобрел компанию, управляющей сетью АЗС и автомоек в столичном регионе

Частная российская нефтяная компания «Лукойл» стала владельцем 100% ООО «ТК ЕКА», управляющим сетью из более чем 100 автозаправочных станций и автомоек в Москве и Московской области.

Об этом свидетельствуют данные системы «Спарк», на которое обратило внимание агентство ТАСС. Согласно опубликованной информации, «Лукойл» приобрел 100% долей в компании «ЕКА-Процессинг», которая является структурным подразделением Топливной компании (ТК) «ЕКА» и осуществляет эксплуатацию процессингового центра, обеспечивающего безналичный расчет за топливо для юридических лиц по пластиковым топливным картам и талонам литрового номинала. Уточняется, что сведения о новом владельце двух структур появились накануне, 23 марта.

ТК «ЕКА» является одним из крупнейших независимых топливных операторов в московском регионе. В его периметр входит сеть из 85 АЗС и 33 автомоек. Кроме того, у компании есть станция экспресс-зарядки электромобилей. «Мы первая сеть АЗС в России, запустившая на своей станции пункт быстрой зарядки автомобилей. Он находится на территории АЗК "ЕКА" на 26-ом км по внешней стороне МКАД», — отмечается на сайте компании.

При автозаправках ЕКА также работают кафе и магазины, где можно приобрести товары ежедневного потребления, а также автомобильные аксессуары.

С 2016 года ТК принадлежала предпринимателю Александру Пименову, с 2020 года оператором владел ЗПИФ «Газпромбанк-Эридан».

«Лукойл» — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в России представлен легкий коммерческий электромобиль EVM PRO, созданный петербургской компанией «Электромобили Мануфэкчуринг рус» в сотрудничестве с концерном УАЗ. Производитель утверждает, что коммерческие перевозки на электрокаре скоро станут выгодными, однако для развития грузовиков на электрическом ходу необходимо, в частности, развивать сеть заправок и создавать сеть обслуживания.