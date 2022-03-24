Мединский: на кону сейчас существование самой России

Владимир Мединский – помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах с Украиной – указал на актуальность в нынешних условиях вопроса о существовании нашей страны.

Такое заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По словам Мединского, коллективный Запад толкает Россию к разрушению её политической системы, передаёт РИА Новости.

«На кону сегодня само существование России. То, что сейчас происходит в мире, для нашей страны это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову», – резюмировал чиновник.

В свою очередь, глава СВР Сергей Нарышкин, который также выступил на этом заседании, подчеркнул, что сегодня на переднем крае борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, поддерживаемыми Западом, находятся российские военные.

«Россияне, которые осознанно избрали военную профессию, честно и до конца выполняют свой воинский долг. Они, как и мы все, никогда не согласятся с тем, что кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории», – отметил он.

Кроме того, Нарышкин подчеркнул, что русский солдат всегда встаёт на защиту родной земли и обороняет её от врага.

