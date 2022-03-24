«Мир» уверенно обыгрывает в России Visa и Mastercard

Россияне активно оформляют карты платежной системы «Мир», на которую достаточно давно были уже переведены все получатели социальных пособий в стране. Согласно итогам исследования Росбанка, на которое ссылается РИА «Новости», на фоне приостановки работы в РФ платежных систем Visa и Mastercard спрос на карты «Мира» взлетел втрое по сравнению с прошлым годом.

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«Спрос на дебетовые карты "Мир" за январь—март 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,4 раза. При этом продажи за неполный март 2022 года уже показывают рекордный трехкратный рост по сравнению с показателями за этот же месяц 2021 года», — отметили в Росбанке. По оценкам аналитиков, с начала февраля 2022 года оформление дебетовых карт «Мир» было стабильным вплоть до марта. Однако на фоне заявлений компании Apple об ограничении доступа к некоторым сервисам, а также решений Mastercard и Visa относительно карт своих платежных систем, спрос на карты «Мир» стал пиковым — прирост составил 427%.

Одновременно все больше пользователей переходят на цифровые карты «Мир». Если изначально процент оформления таких карт был незначительным, то сейчас с каждым днем их доля растет. В январе она составляла 13% от общего объема, а в марте — уже 44,5%. За две недели марта количество цифровых карт выросло в 5,5 раза по сравнению с февралем 2022 года, поделились данными в Росбанке. За два последних месяца больше всего карт «Мир» оформили жители Москвы, Приморского края, Хабаровского края, Якутии, Красноярского края.

Россия сама по себе уже целый «Мир»

Неудивительно, что спрос на карты с Российской платёжной системы вырос, говорит финансовый аналитик Андрей Плотников. Ведь пользоваться американскими конкурентами стало неудобно, а для многих и психологически неэтично, учитывая события.

«Я думаю, что россияне больше заказывают карты «Мир», что называется, про запас — на всякий случай, для расчетов внутри страны. И это абсолютно правильное решение. Диверсификация по активоубежищам должна присутствовать и тут. Что касается цифрового варианта карты, то это действительно очень удобно, и с учетом дальнейшей тенденции к цифровизации такой подход можно назвать очень практичным», — отмечает эксперт.

Растущая популярность карт «Мир» вполне логична и объяснима, подтверждает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. На фоне событий последнего месяца, несмотря на заверения банков о том, что Visa и MasterCard на территории России будут работать в прежнем режиме, граждане все же опасаются каких-то сбоев, поэтому предпочитают переходить на карты национальной платежной системы.

По сути, объясняет аналитик, кардинальным отличием карт Visa и MasterCard было то, что ими можно было пользоваться за границей. Сейчас такой возможности нет. Также активному переходу населения России на карты «Мир» способствуют различные бонусные программы — например, скидки на маркеплейсах, при оплате картой «Мир» и т.д. Многие предпочитают оформлять виртуальные карты, потому что это просто и можно самостоятельно сделать в банковском приложении за несколько минут.

В дальнейшем популярность карт «Мир» будет только расти, полагает Григорян. Те, у кого остались действующие карты Visa и MasterCard, скорее всего, продолжат ими пользоваться до истирания пластика, поскольку продлены сроки окончания действия, несмотря на дату, указанную на карте. Но за это время они без спешки смогут оформить карту «Мир».

«Мир» выходит в мир через UnionPay

Система «Мир», обращает внимание финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, полностью независима от систем Visa и MasterCard и является разработкой Банка России. Согласно отчету НСПК за 2021 год, по эмиссии доля платежной системы «Мир» составила 32,3% от всего количества выпущенных карт. В июне 2021 года «Мир» обогнал Visa и MasterCard по охвату населения банковскими картами — карта стала основной для 42% российских пользователей.

Банковские карты системы действуют на всей территории России, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, ОАЭ. По итогам девяти месяцев 2021 года в России было выпущено 108,6 млн платежных карт «Мир».

Что же касается расширения возможностей обслуживания платежных карт системы «Мир» в дальнем зарубежье, то для этого необходимо оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay. На территории России транзакции по такой карте проводятся через систему «Мир», а за пределами РФ — через китайскую платежную систему UnionPay. По объёму проводимых платежей в 2015 году Union Pay опередила Visa и Mastercard и стала крупнейшей платёжной системой в мире. Компания UnionPay International предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 160 странах мира. Карты UnionPay принимаются в более чем 90% терминалов по всей России. По состоянию на март 2022 года кобейджинговую карту системы выпускали 11 российских банков.

Сегодня и еще целый ряд банков прорабатывают этот вопрос, добавляет Валерий Корнейчук. Кроме того, с 17 марта для совершения покупок внутри Apple Store российские граждане могут воспользоваться картами «Мир» — Apple добавила платежную систему «Мир» в возможные способы оплаты для покупки приложений в App Store, использования подписок и других медиафайлов.

Все это вместе и вызвало повышение спроса на наши платежные карты, подводит итог эксперт.