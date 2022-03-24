Мосбиржа объявила дискретные аукционы по бумагам «Норникеля», «Фосагро» и «НОВАТЭКа»

Московская Биржа объявила о проведении дискретных аукционов по акциям «Фосагро», «НОВАТЭКа», а также привилегированным акциям Сбербанка, «Татнефти» и ГМК «Норильский никель».

Позже на сайте биржи появились сообщения о проведении дискретных торгов по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза», «Алросы», «Роснефти» и «Магнита».

Причиной проведения аукционов стал рост бумаг компаний более чем на 20%.

Как отмечает ТАСС, по данным на 11:07 мск, обыкновенные акции «Фосагро» росли на 28%, до 6,442 тыс. рублей за бумагу, «НОВАТЭКа» — на 23,8%, до 1,404 тыс. рублей за бумагу, «Норникеля» — на 18%, до 22,478 тыс. руб. за бумагу, «Татнефти» — на 21,9%, до 430,3 рубля за бумагу.

Сегодня, 24 марта, на Мосбирже после почти месячного перерыва возобновились торги 33 акциями.

Дискретный аукцион — особый режим торгов в условиях повышенной волатильности, который является альтернативой их приостановке. Такой режим запускается в случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса — более 15%.

До этого Мосбиржа проводила дискретные аукционы 25 февраля. По мнению участников рынка, это позволило сдержать лавинообразное падение котировок.