На кассах «Перекрестка» можно будет снять наличные с карты

Х5 Group совместно со Сбербанком запустили проект по выдаче наличных средств с банковских карт в кассах супермаркетов «Перекресток» во всех регионах присутствия торговой сети. После оценки востребованности услуги такая возможность может появиться и в торговой сети «Пятерочка», сообщили в компании.

«Чтобы воспользоваться услугой, клиенту "Перекрестка" необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. Максимальная сумма для снятия на кассе за одну операцию — 5 000 рублей», — говорится в сообщении.

Снять деньги на кассе смогут держатели карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. После этой операции кассир выдаст два чека: за совершенные покупки и на сумму выданной наличности. В компании подчеркнули, что торговая сеть не будет взимает комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты может установить комиссию за выдачу наличных на кассе магазина.

Ранее «Эсперт» писал, что в ноябре прошлого года X5 Group сообщила о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом «X5 Банк». В состав учредителей «X5 Банк» вошли X5 Group и Альфа-банк. На первом этапе это будут цифровые карты, объединяющие карты лояльности торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», и банковские услуги по оплате, переводу денег, получению кешбэка.

